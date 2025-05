Lupta care contează pentru viitorul României

România trece printr-o criză demografică profundă, cauzată de scăderea natalității și creșterea infertilității în rândul cuplurilor tinere, despre care am vorbit constant, din toate pozițiile și funcțiile publice pe care le-am ocupat. S-au născut cei mai puțin copii, de când se fac astfel de măsurători în țara noastră. Fenomenul afectează întreg continentul și avem nevoie de soluții pentru a sprijini tinerii să devină părinți.

În România, pe lângă problemele sociale - legate de nivelul de trai, planuri de viitor, carieră, salarii, locuințe – tinerii se confruntă și cu o afecțiune medicală gravă, infertilitatea. O boală care afectează deja 1 din 5 cupluri și de care suferă femeile, cât și bărbații. Programele publice de fertilizare in vitro (FIV) reprezintă o intervenție esențială pentru susținerea dorinței de a deveni părinți.

Știu, pe propria piele cum se spune, ce înseamnă această afecțiune. Ca mamă care am trecut printr-o astfel de procedură, în mandatul de primar general și ministru al Familiei am încercat să sprijin miile de tineri care se confruntă cu infertilitatea. Lansat mai întâi la nivelul Capitalei, acest program a oferit suport financiar, dar și foarte multă speranță pentru mii de familii din România, devenind ulterior un model extins la nivel național.

Programul municipal FIV – un început promițător

Primul program de fertilizare in vitro derulat de Primăria Capitalei - „O șansă pentru cuplurile infertile – FIV 1”- , l-am inițiat în 2018, iar majoritatea politică social-democrată din CGMB a alocat un buget multianual de 13,8 milioane de lei. În doar șase luni de la lansare, toate cele 1.000 de locuri disponibile au fost ocupate. La 12 aprilie 2019 s-a născut primul copil din acest program – o fetiță perfect sănătoasă – simbol al succesului și speranței.

Programul a oferit încredere în această luptă și altor tineri. Din acest motiv, în decembrie 2018, programul a fost extins – FIV 2 – pentru încă 2.000 de cupluri. Fiecare nouă speranță pentru un cuplu care intra în program, fiecare nouă sarcină, fiecare zâmbet aveau o valoare emoțională ce nu poate fi măsurată. În total, până la întreruperea programului în 2021, peste 600 de copii s-au născut în urma acestor măsuri de sprijin.

Extinderea la nivel național – o soluție necesară

Având în vedere succesul programului din Capitală și interesul crescut din partea celorlalte autorități locale, am inițiat, în calitate de ministru al Familiei, un program național de fertilizare in vitro. România avea la acel moment, începutul anului 2022, un program FIV greoi și la care apelau anual doar până la 1.000 de cupluri. Am simplicat criteriile, l-am gândit ca un program mai mult social și am majorat suma oferită tinerilor, care să acopere cât mai mult costurile acestor proceduri.

Programul pe care l-am inițiat oferă sprijin financiar de 15.000 de lei pentru cuplurile sau femeile singure care se confruntă cu infertilitate. Până în aprilie 2025, au fost depuse peste 10.000 de dosare, s-au confirmat sute de sarcini, iar aproximativ 700 de copii s-au născut deja.

Am spus-o în repetate rânduri: creșterea natalității trebuie să fie un proiect național, pentru că fără măsuri clare, în viitor s-ar putea să nu mai rămânem prea mulți români în țară. În sprijinul acestui demers, în afara programelor de sprijin în cazurile de infertilitate, e nevoie și de alte tipuri de ajutoare pentru familie: vouchere pentru grădinițe, consultații prenatale, tratamente stomatologice pentru copii, precum și carduri pentru familiile numeroase și tineri.

Reintroducerea programului la nivel local

Anul 2025 va fi cel în care programul FIV va fi reluat și în Capitală, după 4 ani de pauză. În aprilie 2025, grupul consilierilor social-democrați din CGMB a depus nou proiect de hotărâre privind reluarea programului FIV în București, cu un buget de 30 de milioane de lei. Astfel, pot fi decontate 2.000 de proceduri, în perioada 2025–2026.

De ce era nevoie de programul local? În anii anteriori, numărul nașterilor în București a scăzut dramatic – de la 24.041 în 2019 la doar 18.600 în 2022, după ce sprijinul a fost sistat.

Vocea beneficiarilor – povești de viață, nu doar statistici

Pentru a înțelege trăirile unui pacient cu infertilitate, trebuie ascultate familiile care și-au văzut visul cu ochii, un copil în urma tratamentelor medicale. „Ne-ați dat nu doar un ajutor financiar, ci ne-ați redat speranța”, ne spunea o mamă fericită care a născut în urma unei proceduri FIV decontate de PMB. O altă beneficiară afirma: „Fără acest program, nu ne-am fi permis niciodată tratamentul complet. Astăzi suntem părinții unui băiețel sănătos, iar pentru asta suntem veșnic recunoscători”.

Investiții în speranță

Programele de fertilizare in vitro, atât cele locale cât și cel național, sunt costisitoare, mănâncă sume importante din buget, dar sunt o mână intinsă pentru viață, pentru a asigura generații viitoare pentru țară.

Prin voință politică, viziune și solidaritate, autoritățile pot transforma viețile oamenilor și pot combate una dintre cele mai mari amenințări ale societății românești moderne: declinul demografic. Aceste inițiative nu sunt doar proiecte medicale sau sociale, ci investiții în speranță, în familie și în viitorul unei națiuni.