Guvernul Ciolacu aşteaptă acordul CE pe pachetul de măsuri fiscal bugetare. Altfel nu vedem banii de la UE

Echipele de experţi ale ministerului de Finanţe şi ai CE sunt în discuţii la Bruxelles, şi nu cad de acord asupra măsurilor pe care guvernul Ciolacu intenţionează să le ia. Aceasta este explicaţia pentru care se tot amână pachetul de măsuri, ba cu asumarea răspunderii pe o lege, ba prin OUG, răzgândiri peste răzgândiri.

CE nu are încredere că deficitul bugetar va fi micşorat prin reducerea cheltuielilor bugetare. Şi are dreptate. Termenul de intrare în vigoare a acestei legi este 1 ianuarie 2024, deci nu are cum să contribuie la scăderea deficitului bugetar pe anul acesta. Apoi, CE nu are încredere că se va aplica, având în vedere că afectează clientele de partid, exact în an de alegeri. Este clar că reacţiile negative vor fi aşa de mari, încât premierul Ciolacu va da înapoi.

CE insistă în schimb pe creşterea fiscalizării companiilor, fără să ţină seama că diversele facilități acordate au reuşit să ducă la triplarea PIB-ului României în 25 de ani.

Marcel Ciolacu: în ultimii ani s-au făcut 500 de schimbări ale Codului Fiscal. Este evident că legislația noastră fiscală este o adevărată strecurătoare. Nu putem să fim o țară - paradis fiscal dar cu cheltuieli de stat social.

Şi cine este de vină că s-a ajuns aici? PSD şi PNL, care au fost la guvernare în ultimii ani. Şi vor să mai fie! E bine că premierul îşi pune cenuşă în cap, dar nu e suficient.

Cum se raportează CE la problemele bugetare ale României ne spune Marcel Boloș, având multe întâlniri cu experţii de la CE.

„Suntem pe locul al doilea în UE, având ponderea dintre cheltuielile de personal şi veniturile curente ale statului de aproximativ 35%. Nu trebuie să dau eu foarte multe intepretări, să nu fiu criticat, dar asta spune multe despre cheltuieile de personal, 120 de miliarde de lei sunt aceste cheltuieli anual. Mai adăugaţi 180 de miliarde la asistenţa socială, sau cele 110 miliarde la pensii”.

180 miliarde lei la asistenţa socială! Asistenţa socială se aplică celor care din motive de boală psihică sau fizică nu pot munci. Sau copiilor si bătrânilor fără ajutor. Alţi asistaţi sociali se pot încadra în muncă. Atunci de unde vine suma astronomică de 180 miliarde de lei? Să ne spună premierul Ciolacu.

CE a fost de acord, se pare, cu un deficit bugetar pe 2023 de 5,5%, având în vedere cheltuielile României legate de Ucraina. Dar nu se rezolvă mare lucru, pentru că în 2024, an electoral, trebuie să ajungem la 3% deficit bugetar. Misiune aproape imposibilă!

Experţii de la CE controlează la sânge datele pe care le prezintă România, fac simulări pe încasări şi cheltuieli. Ei ştiu că în politica românească „una vorbim, alta fumăm”! Au şi un intrument foarte puternic de presiune: banii europeni, din PNRR şi ceilalţi. Fără să îndeplinim ce ne cere CE, adio bani. Aceasta este explicaţia pentru care se tot amână introducerea pachetului de măsuri fiscal-bugetare. Una se discută în şedinţele Coaliţiei, alta ne spune CE.

„Avem nevoie de un proiect echilibrat și clar prin care să demarăm prima reformă profundă a administrației de stat. Este nevoie de un stat mai suplu, este esențial să reducem costuri și să comasăm instituții care se calcă pe picioare și trebuie să facem asta chiar de la 1 septembrie, nu de anul viitor, și, mai ales, nu după alegeri", a declarat Marcel Ciolacu, la începutul lunii august.

Foarte bine! Doar că de la fapte a trecut la vorbe! A intervenit clientela politică şi l-a luat la rost. Ce vrei, să ne dai afară soţiile, rudele, amantele, cumetrii? Nu mai câştigi alegerile în condiţiile astea!

Ciolacu este între ciocan şi nicovală. Ori aplică ce se laudă, dar supăra clientela şi pierde alegerile, ori pierde banii de la CE. Ce va alege?