Domnule premier Ciolacu, de ce nu respectaţi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare? Să nu se afle adevărul?

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, Legea 69/2010, îl obligă pe premierul Ciolacu să publice, până la 31 iulie a fiecărui an, un raport semestrial asupra situaţiei economice şi bugetare a ţării.

Problema stă în faptul că premierul Ciolacu cere salariaţilor şi oficialilor să respecte legile ţării. Cum să le respecte dacă premierul dă primul exemplu că legile sunt facultative, nu trebuie respectate?

O singură explicaţie este posibilă. Situaţia bugetară la 31 iulie este atât de dificilă, că premierul nu ne poate comunica datele. Se presupune, pe surse, un deficit bugetar la 31 iulie de peste 3%, adică circa 55 miliarde lei. Cu anticiparea făcută de ministrul de Finanţe, că fără măsuri decisive vom ajunge la un deficit bugetar de 7% din PIB, adică circa 115 mmiliarde lei.

Premierul Ciolacu a făcut promisiuni că OUG cu măsurile necesare va fi dat până la 31 august, dar se amână. S-a amânat şi şedinţa extraordinară a parlamentului dedicate pensiilor speciale. Totul în speranţa că cei de la CE vor închide ochii, şi nu ne cor suspendă banii din PNRR din cauza depăşirii deficitului bugetar. Tot ministrul de Finanţe spune că maximum admis de CE ar fi de 5%, în orice caz nu de 7%. Posibil ca discuţia cu Ursula von der Leyen, şefa CE, purtată de Ciolacu la Atena, să-l fi lămurit până unde poate merge „indulgenţa” CE, vis-à-vis de deficitul bugetar.

Ce mai prevede Legea responsabilităţii fiscal-bugetare

Articolul 29

Până la sfârşitul lunii iulie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situaţia economică şi bugetară.

Se apropie 31 august şi nici urmă de Raport prevăzut de lege. Cum e cu respectarea legii, domnule Ciolacu, nu dv. trebuie să daţi primul exemplu de respectarea legilor acestei ţări?

Articolul 17

În cazul în care raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat faţă de ţinta avută în vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat în considerare la elaborarea bugetului anual şi această deteriorare nu se datorează înrăutăţirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligaţia de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru îndeplinirea ţintei privitoare la şoldul bugetului general consolidat.

Asta cu măsurile adecvate îl sperie pe premierul Ciolacu. Speră să facă reduceri de cheltuieli de 6 miliarde euro, la un deficit de 55 de miliarde euro. Nu reduce deficitul la maximum 5% din PIB, adio banii din PNRR. Cu CE nu te joci, mai lasă tu, mai pun eu.

Art 4

(1) Guvernul României va defini şi va derula politica fiscal-bugetară pe baza următoarelor principii:

1. Principiul transparenţei în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor fiscal-bugetare şi derularea politicii fiscale şi bugetare. Guvernul şi autorităţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale.

Se respectă acest articol de lege la toate nivelurile de execuţie bugetară ale statului?

3. Principiul responsabilităţii fiscale. Guvernul are obligaţia de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent şi de a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung.

În ultimii 4 ani a mai citit cineva din guvern, măcar consilierii, acest articol de lege?

6. Principiul gestionării eficiente a cheltuielilor de personal plătite din fonduri publicePolitica salarială şi a numărului de personal aferentă instituţiilor, autorităţilor, entităţilor publice şi/sau de utilitate publică trebuie să fie în conformitate cu ţintele fiscal-bugetare din strategia fiscal-bugetară, cu scopul de a eficientiza gestiunea fondurilor cu această destinaţie.

Ce să mai zici de respectarea acestui articol, dacă ne paşte un deficit bugetar de 7% din PIB.

Cheltuielile cu pandemia şi războiul din Ucraina nu sunt motive pentru nerespectarea legii. Puteau fi reduse cheltuieli din alte zone ale bugetului, astfel încât să ne încadrăm în ce spune legea.

Art 5

1) Guvernul are obligaţia să îndeplinească obiectivele de politică fiscal-bugetară, să elaboreze şi să aplice strategia fiscal-bugetară anuală potrivit regulilor fiscal-bugetare prevăzute în prezenta lege.

(2) Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt:a) menţinerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu şi lung;

Te umflă râsul! Am trecut de 50% din PIB la datoria publică, şi nu ne oprim. Mergem mai departe, deşi economia şi bugetul României nu asigură plata ratelor şi dobânzilor la aceste împrumuturi. Deja ne „cocoşează” aceste datorii, pentru că depăşim deficitul bugetar de 3% din PIB. Grav este că ne paşte şi calificarea „junk state” a agenţiilor de rating, situaţie în care România nu se mai poate împrumuta. Am trăit experienţa aceasta în 2010, şi am văzut exemplul Greciei. Nu se poate spune că nu ştim ce urmează!

Legea în discuţie este lungă şi precisă. Are numeroase articole în totalitate nerespectate de ultimele guverne. Ca şi cum Legea nu s-ar aplica în România 2023.

Art 56

Nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. (4), art. 16 şi art. 21 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează, în funcţie de gradul de vinovăţie a persoanelor responsabile, cu amendă între 2.000 lei şi 20.000 lei şi recuperarea prejudiciului, după caz. Pe perioada cercetării administrative, persoanele responsabile sunt suspendate din funcţie.(2) Constatarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 8 şi 16, precum şi aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curţii de Conturi a României.

Aşteptăm Curtea de Conturi să-şi facă datoria şi să stabilească recuperarea prejudiciilor. Altfel, de ce mai avem legi în România?

Cum spuneam, guvernanţii şi premierul Ciolacu ne spun să respectăm legile ţării. Dar ei de ce nu le respectă, să ne dea exemplu? I-a scutit cineva? Îi vom întreba la alegeri, de ce nu respectă legile ţării, dar ne obligă pe noi să le respectăm.