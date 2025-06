Dominic Fritz: misiune (im)posibilă în fruntea USR?

Noul șef al USR, Dominic Fritz, este probabil cel mai bine pregătit politician din partidul lui, dar are de-a face cu o formațiune fragmentată, lipsită de coeziune, care și-a devorat liderii.

Lipsiți de tact și discreție, membrii conducerii Uniunii Salvați România s-au atacat unii pe alții, s-au împărțit în aripi și facțiuni care s-au sabotat între ele, erodând o formațiune care dăduse inițial mari speranțe celor sătui de jocurile de interese ale partidelor tradiționale. Prima victimă a orgoliilor interne a fost chiar fondatorul USR, Nicușor Dan, la nici un an de la intrarea în parlament . Într-o discuție între câțiva membri USR, publicată recent de Gândul, deputatul USR Ionuț Moșteanu mărturisea că el a fost unul dintre cei care „i-au luat partidul” lui Nicușor Dan: „Eu m-am certat cu el. I-am luat partidul în 2017 (...) L-am dat afară, l-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi. Și a fost bine c-am condus noi partidul.” Moșteanu merge chiar mai departe cu sinceritatea și acum câteva luni se mira nervos că Nicușor Dan a reușit să câștige Primăria Bucureștiului, în fața liberalului Sebastian Burduja, pe care l-ar fi preferat fiindcă ar fi mai bun „la toate punctele” și „are tot ce-i trebuie”. Resentimentele și orgoliile de toate felurile vor continua să macine partidul, de aceea Dominic Fritz are nevoie de multă abilitate și înțelepciune pentru a reface unitatea și a reforma o formațiune care se definește „anti-sistem”. Trebuie, în plus, să nu uite cum se fac jocurile de culise în USR, cum se întind capcane, cât de ușor se fac acuzații în public și cum se aruncă în aer unii pe alții cu înregistrări clandestine scurse cu dezinvoltură în spațiul public.

Politicienii USR au mai mult ștaif decât colegii lor din celelalte partide, au școli mai bune, vorbesc mai coerent, știu, cel puțin teoretic, cum funcționează lumea democratică, dar, în același timp, au mai puțin spirit de echipă. Continuă să mizeze pe lupta anti-corupție, dar au apărut tot felul de deviații. Cea mai recentă e cea a deputatului USR George Gima, care, potrivit unor investigații din presă, și-ar fi închiriat apartamentele din București și ar fi luat și indemnizație de chirie de la stat în același timp. Acum câțiva ani, deputatul USR Stelian Ion a fost acuzat că și-ar fi inventat un handicap pentru a primi o locuință ANL. Sigur, față de afacerile cu statul ale foștilor baroni PSD, PNL sau PDL, glisările USR par niște găinării, care doar le arată statutul financiar, dependența de politică și vulnerabilitățile de caracter.

Dominic Fritz trebuie să schimbe disciplina de partid pentru a întări imaginea USR, să-i treacă la margine pe cei inadecvați, lacomi și intriganți, să-și păzească spatele de prieteni și să-și întărească autoritatea. Fritz e primul lider al formațiunii care încearcă să propună o doctrină pentru USR, pornind de la faptul că este „un partid de centru, care pune în miezul preocupărilor societatea”. Nu e clar, deocamdată, dacă în acest fel partidul face un pas spre ideile progresiste, spre liberalismul de factură europeană, spre statul social de tip nordic, sau dacă va continua să fie un mixt de curente. Până acum, USR și-a conservat votanții prin discursul anti-sistem și anti-corupție, dar odată ajuns la guvernare e greu să mai convingă în același fel, așa că are nevoie de o doctrină coerentă, care eventual să nu se suprapună peste celelalte formațiuni. Spațiul rămas liber pe axa politicii autohtone e mai degrabă cel de stânga, fiindcă PSD a devenit un partid ortodoxist, conservator, care până de curând a militat mai mult pentru pensionari, de unde-și extrăgea majoritatea voturilor, decât pentru un stat al bunăstării sociale și al egalității de drepturi.

Va fi greu pentru Dominic Fritz să conducă USR de la Timișoara și din afara parlamentului. Nu va fi ușor nici să-și convingă viitorii parteneri de guvernare că aroganța unora dintre colegii săi e doar o formă de amiciție, că el e altfel, că se ține de cuvânt, că-și respectă promisiunile, că nu faultează, nici măcar atunci când el însuși e faultat. După experiența românilor cu fostul președinte Klaus Iohannis, va fi complicat să refacă mitul neamțului muncitor, organizat, disciplinat, care nu aleargă după propriul interes. Crescut și educat în Germania, fost șef de cabinet al președintelui german Horst Köhler, fost funcționar la Agenția Germană pentru Cooperare Internațională, Dominic Fritz a fost ales pentru a doua oară primar al Timișoarei. A învățat în primul mandat să se bată cu sistemul local, județean și național care-i sabota proiectele, a înțeles cum funcționează politica autohtonă, care sunt butoanele pe care trebuie să apese pentru a scăpa de loviturile sub centură, fără să se balcanizeze. Sunt funcționari la Autoritatea Națională pentru Cetățenie care-l boicotează, după ce au dat pașapoarte românești unor transnistreni care știu doar rusă, dar până la urmă i-o vor da și lui, în fond locuiește în România de mai bine de 10 ani.

Are nevoie de multă energie, prudență, moderație și echilibru și pentru a sări peste toate obstacolele și pentru a se menține într-o formă politică bună până la următoarele alegeri. Are nevoie de un proiect eficient pentru intrarea la guvernare a USR și de o strategie politică personală care să-l pună în valoare, fără să-l erodeze. În următorii 4-5 ani poate pierde tot sau poate câștiga mult, în funcție de lebedele negre care lovesc România, în funcție de performanțele USR, de sprijinul pe care-l primește de la partid și de propria sa putere de a mișca lucrurile din loc.

Sabina Fati - DW