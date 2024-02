Dacă ajunge preşedintele Americii, Trump va împărți Europa cu Putin

Ultima declaraţie a lui Trump îl dă de gol. Dacă ajunge din nou la Casa Albă, va împărţi Europa în două sfere de influenţă cu Putin, contra unor avantaje uriaşe pentru America constând în bani şi bogăţii naturale.

Mesajul halucinant al lui Trump către liderul unei ţări NATO, care l-a întrebat daca NATO ii va proteja țara, chiar dacă nu platește bani:

„Nu n-o să vă protejez”. „De fapt, i-aș încuraja (pe ruși) să facă ce dracului vor. Trebuie să plătiți. Trebuie să vă plătiți facturile”, a relatat Donald Trump.

Trump vede lumea, America, ca pe o uriaşă afacere. „America first” este lozinca patriotardă în spatele căreia se ascunde o sete nemăsurată de putere şi afaceri globale. Aşa înţelege el lumea.

Este adevărat că America are în NATO principala contribuţie. Dar NATO apără lumea liberă, în primul rând Europa, de instincte de tip imperial ale unuia ca Putin. Ceea ce este inclusiv în interesul Americii.

Trump înţelege altfel. Cine se vrea apărat de NATO să plătească facturile acestei protecţii. Facturi emise de preşedintele Americii, de cine altcineva.

Adică, Trump vede deja la un fluviu de bani venind în America de la ţările europene care se vor protejate de NATO împotriva unor instincte imperialiste, aşa cum sunt acum ilustrate de Putin.

Culmea este că sunt şi în America mulţi cetăţeni care împărtăşesc opiniile lui Trump, sperând că din acest fluviu de bani să se pricopsească şi ei cu ajutoare sociale. Aşa că n-ar fi de mirare dacă Trump va castiga alegerile cu această filosofie.

Concret, cum ar sta lucrurile în privinţa României

Trump, odată ajuns preşedinte, mânat de planurile lui de a stoarce bani din orice pentru America, ar trimite facturi României de, să zicem, 50 de miliarde dolari, dacă vrea să fie apărată împotriva Rusiei de NATO. Cum România nu dispune de aceşti bani, Trump va transmite ruşilor: „faceţi dracului ce vreţi cu România, nu vrea să-şi plătească protecţia la NATO.”

Acelaşi lucru cu Ţările Baltice şi cu alte ţări din fosta URSS. Iar Rusia, după ce-şi va recupera pierderile din actualul război, după ce va ocupa în totalitate Ucraina, beneficiind şi de resursele naturale şi militare ale Ucrainei, alături de Belarus, va trece la reconstituirea fostei URSS. China va fi si ea parte la împărțeală, negociindu-și afacerile comerciale și financiare cu ambele secțiuni ale Europei.

Putin va accepta împărţirea Europei între el şi Trump, pentru că îşi realizează visele imperiale. Dacă ocupă ţările din fostul URSS, va beneficia de bogăţiile şi dezvoltarea acestor ţări, în folosul Rusiei, evident.

Pare un scenariu absurd, nebunesc, dar având în vedere „cultura” lui Trump este, totuşi, posibil. Probabil ca ultimele avertismente venite de la miniștri si sefi de armată ale unor țări din Europa, inclusiv din România, să aibă în vedere exact acest scenariu. Informațiile de care dispun acești oficiali sunt mult mai mari comparativ cu acelea pe care le vedem noi in spațiul media. Ar fi o explicație pentru aceste avertismente serioase.

Ce va face Uniunea Europeană în acest caz?

Probabil şi alţi lideri europeni s-au gândit la acest scenariu, pentru ca de multă vreme circulă ideea unor forţe militare europene independente de NATO. Europa nu trebuie să aştepte împlinirea planurilor lui Trump. Trebuie să ia măsuri din timp pentru a contracara această nebunie.

In primul rand, să-i explice lui Trump că are suficiente mijloace de retorsiune, economice, financiare, comerciale. Nu cred că Trump înţelege ce are de pierdut America, dacă UE impune taxe uriaşe pe importul de produse americane. Trebuie să i se explice cu creionul în mână.

Trump nu pricepe decât limbajul „facturilor”, trebuie să i se explice ce „factura” va plăti America, dacă pleacă pe ideea unei înţelegeri cu Putin pentru împărţirea Europei.

În al doilea rând, Europa trebuie să fie pregătită cu o forţă de apărare proprie, din care America ar putea lipsi. Reacţia faţă de invazia Rusiei în Ucraina, a arătat o Europă unită, cu iniţiative şi acţiuni convergente, fără de care Ucraina ar fi fost deja ocupată. Bugetul UE ar trebui să aloce urgent sume mari de bani pentru dezvoltarea noilor echipamente de război: drone, rachete, apărare antiaeriană. Un alt „NATO”, doar al Europei, ghidat de aceleaşi principii. La care să participe şi Marea Britanie, deşi nu este în UE.

Încă odată, pare un scenariu nebunesc. În istorie au fost multe astfel de scenarii, care au fost duse la capăt de conducători cărora puterea le-a luat minţile. Europa nu trebuie să stea să aştepte ce s-ar întâmpla dacă Trump ar câştiga alegerile pentru preşedinţia americană. Sunt foarte mulţi americani care văd în izolarea Americii şi şantajarea ţărilor din NATO o sursă de bani nemunciţi, şi vor vota cu Trump.

Europa trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, şi este deja târziu pentru realizarea unei forţe armate independente de America.