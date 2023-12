Bugetul pe 2024 în chinurile facerii. O delegaţie a FMI vine la Bucureşti. Oare de ce?

Bugetul pe 2024, momentul adevărului pentru guvernul Ciolacu. Toată șefimea de la Finanţe, de la PSD şi PNL este convocată în acest weekend pentru definitivarea bugetului pe anul viitor. Ca să ce? Să împace măririle de salarii bugetare si pensii de anul trecut, plus cele promise pentru anul viitor, cu veniturile bugetului anticipate pentru 2024. Bomboana pe colivă, este posibil să fie acordate de la 1 ianuarie 2024 pensii speciale și pentru aleşii locali, primari, viceprimari, şefi de Consilii Judeţene, care nu se mai prorogă, că vin alegerile.

Misiunea imposibilă a guvernului şi Coaliţiei: să dea un buget credibil

Să se amăgească, cum a făcut ministrul Câciu, cu venituri peste potenţa ANAF de recoltare, ar fi o prostie repetată. Măsurile legislative luate până acum de guvernul Ciolacu nu au cum să producă rezultate în 2-3 luni.

Deficitul bugetar a urcat la cer, 4% din PIB pe 10 luni, nici gând să se încadreze în ţinta de deficit de 4,4%. Dacă merge tot aşa, deficitul creşte în loc să scadă, în anii ce vin.

Banii din PNRR nu se ştie dacă vin

La 30 noiembrie era anunţată de către premierul Ciolacu trimiterea cererii de plată numărul trei, care n-a mai plecat.

Sunt 11 jaloane restanţă pentru cererea de plată nr. 3, cel mai greu fiind legea pensiilor speciale, care nu se ştie dacă a fost agreată de CE în forma dată de parlament. Şi creşterea pensiilor în 2024, cu circa 40%, cum spun guvernanţii, a stârnit rumoare la Bruxelles.

Într-un exces de sinceritate, premierul Ciolacu s-a scăpat când a declarat:

„Eu am promis şi nu mi-a convenit, în primele zile după ce am preluat mandatul, în primul telefon primit de la Comisie, să fiu avertizat că anul viitor se vor tăia fondurile europene, dacă România continuă în acest ritm şi nu se ia nicio măsură”.

Guvernul a luat măsuri, după ureche şi după interesele induse de alegerile din 2024. Că aceste măsuri nu vor păcăli CE, este clar. Numai că banii din PNRR erau parte din proiecţia bugetului pe 2024. Facem bugetul incluzând şi aceşti bani, riscând să ne furăm singuri căciula, sau apelăm la FMI? Aceasta e întrebarea acum!

Şi Nicolae Ciucă spune adevărul acum, când nu mai e premier:

"Cei care spun azi că dau, eu îi întreb simplu: Fraților, de unde dați?. Cereți-mi să vă dau. Bag mâna-n buzunar. Dacă am, dau. Dacă n-am, de unde să dau?”

„De unde, fraților, soluția magică? Nu există soluție magică. Există soluție bazată pe realitate, pe ceea ce reușim să colectăm, să așezăm în visteria statului și, de acolo, să putem asigura ce avem nevoie pentru îndeplinirea proiectelor noastre”.

Împrumuturile externe

Sunt extrem de costisitoare. Am ajuns să plătim dobânzi de 7-9% pe an. Am împrumutat 200 miliarde lei în 2023, şi am plătit rate şi dobânzi de 30 miliarde lei. În 2024 vom plăti 35-40 miliarde lei, şi aceste costuri vor tot creşte, dacă continuăm să ne împrumutăm, ca în povestea bulgărelui de zăpadă.

Sistemul sanitar este în comă, tot ţipă după bani la „sacul” de bani numit FRG (Fondul de Rezervă al Guvernului).

Ciolacu ar trebui să-şi onoreze promisiunile de creştere a salariilor profesorilor, făcute în luna mai, în timpul grevei din învăţământ. Dar nu are bani, a secat şi sacul FRG. Mai toate sectoarele bugetare ameninţă cu greve, pentru că nu li se măresc salariile la toţi. Sunt invidioşi pe cei care au primit deja măriri de salarii, şi acum fac scandal şi ameninţă cu blocarea activităţii. Nu era greu de anticipat că aici vom ajunge.

Potrivit unor surse politice, în ultima ședință a liberalilor, ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a amenințat că pleacă acasă dacă Marcel Boloș nu îi va da bani pentru proiectele de infrastructură aflate în desfășurare. De unde să-i dea bani, dacă nu are? De altfel, investiţiile sunt primele sacrificate când e vorba de deficite bugetare foarte mari.

O delegaţie FMI vine în România

Conform surselor de presă, delegaţia FMI vine de urgenţă în România săptămâna viitoare. FMI este îngrijorată de lipsa banilor pentru creşterea pensiilor în 2024.

FMI a avertizat în cel mai recent Raport privind România:

„Cheltuielile cu pensiile şi salariile din sectorul public ar trebui să fie puse pe o traiectorie sustenabilă bazată pe o formulă de calcul…Noua lege a pensiilor ar ajuta la reducerea cheltuielilor pe termen lung dar costurile fiscale iniţiale ar putea pune în pericol eforturile de reducere a deficitului în următorii ani. Este nevoie de o implementare prudentă pentru a evita acest risc”.

În opinia mea, sosirea delegaţiei FMI în România înseamnă mai mult. Guvernul Ciolacu vrea să tatoneze în ce condiţii FMI ar fi dispusă să acorde un împrumut major României, la costuri de 2, 3 ori mai mici decât cele practicate acum pentru România de piaţa investiţională mondială.

Fostul premier Cîțu ştie ce spune: FMI impune „condiţii groaznice” pentru împrumuturi. Au mai existat tatonări între guvernul României şi FMI pe tema unui împrumut acordat României. Condiţiile impuse de FMI erau la fel, sau mai „exigente”, comparativ cu cele din PNRR.

Ştim din 2010 comportamentul FMI. Era cu mâna pe clanţa uşii, gata de plecare şi refuz, când regimul Băsescu-Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor. Altfel nu primeam împrumutul.

Posibil că premierul Ciolacu să încerce cu „miloaga” să reducă exigenţele FMI. Doar că la instituţiile internaţionale nu merge cu împrumuturi de „milă”. Ciolacu se va trezi cu lista de cerinţe pe masă, la fel sau mai dure comparativ cu cele din PNRR. Îşi face iluzii dacă speră că „farmecul” său personal să obţină zeci de miliarde de dolari împrumut de la FMI. Să nu confunde FMI cu covrigăria din Buzău, confuzie pe care prea adesea o face!

Aici suntem acum

-Deficitul bugetar a urcat la cer, probabil va fi 6,8% din PIB la sfârşitul anului.

-Banii din PNRR nu vin pentru că nu suntem în stare să îndeplinim jaloanele şi ţintele asumate.

-Dobânzile la împrumuturi externe au urcat şi ele, induc în buget costuri exorbitante.

-Măsurile fiscale adoptate de guvern nu se ştie dacă funcţionează, şi oricum, nu vor aduce bani la buget înainte de 6-12 luni.

-Nu se ştie dacă şi în ce condiţii FMI ar acorda un împrumut la costuri reduse României.

Aşteptăm de sărbătorile de iarnă „cadoul” de la Moșul Ciolacu! Tare îmi este teamă că ne va lăsa cu buzele umflate!