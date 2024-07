America vede cum se reconfirmă destinul mesianic al lui Donald Trump

Miraculoasă coincidență: chiar cu o zi înainte de Convenția republicană care se desfășoară acum pentru a confirma ceea ce oricine știe deja („Trump va fi candidatul nostru oficial la Președinția SUA”), tentativa de asasinat asupra acestuia îi proiectează definitiv imaginea de lider mesianic vânat, precum Isus, pentru credința sa. Precum Mântuitorul, spunea el adresându-se simpatizanților săi la o conferință religioasă Faitf and Freedom Coalition conference, judecătorii unui stat pervertit îl condamnă la închisoare: „în 2016 am spus: eu sunt vocea voastră...Iar acum adaug: sunt luptătorul vostru. Sunt dreptatea voastră...Eu sunt răsplata pentru toți cei care au fost nedreptățiți și trădați”. De ieri, imaginea mesianică proiectată pentru Trump de marii săi susținători din Bisericile evangelice se combină la modul cel mai fascinant cu imaginea unui erou eroul al cărui chip trebuie să rămână emblematic în istorie, chemând la continuare luptei.

Acesta este noul context în care, chiar dacă este atât de cald și este perioadă de vacanțe, vă invit insistent să citiți un document excepțional, oricum surprinzător, dar care trebuie evaluat sau reevaluat rapid deoarece de-abia acum s-ar putea să vedem cu se va transforma politica americană -și nu numai- dacă măcar o parte din cele scrise acolo vor devenii linii politice în viitorul foarte apropiat.

Chestiunea este serioasă și devine extrem de serioasă pe măsură ce se inflamează polemicile legate de un document intitulat „Project 2025. Proiect pentru perioada de tranziție prezidențială”, platformă politică de peste 900 de pagini redactată de Heritage Foundation, un foarte cunoscut și influent think-tank conservator care, de data asta, propune nici mai mult, nici mai puțin decât un program politic extrem de amănunțit și foarte radical prin soluțiile propuse după care ar urma să se conducă viitoarea Administrație Trump. Dar e o problemă: Trump însuși s-a cam seriat de propunerile respective și, acum, pe toate căile, a încercat să se distanțeze, afirmând că nu știe cine sunt autorii și că multe dintre lucrurile care se spun acolo sunt „absolut ridicole”. Chiar dacă printre autori se numără și membri eminenți ai fostei sale Administrații.

Dar acum, după ce s-a încercat asasinarea lui, atât Trump cât și nucleul dure al susținătorilor săi, nu-i vor cere oare liderului lor mesianic să adopte măcar căteva dintre cel mai importante propuneri din documentul programatic, așa cu a făcut-o cu Manifestul din 2016? Eu cred că da, tocmai pentru că evenimentele de ieri au adâncit falia socială din SUA și vor favoriza viitoare abordări confruntaționale dintre cele mai severe.

Ce propun cei de la Heritage Foundation?

Programul se articulează pe patru linii principale:

1. Un program politic de 920 de pagini care este creat cu ajutorul colaborării cu câteva dintre organizațiile cele mai cunoscute ale conservatorilor

2. O serie de legi și decrete pentru primele șase luni ale noii administrații Trump

3. O bază de date acopnținând numele persoanelor care pot înlocui pesoanele din cadrul administrației de stat posibil să fie concediați

4. Crearea unei instituții noi, bază de cadre cu garanție de puritate ideologică și devotament față de Partid, “Oresidential Administration Academy”. Conform colegilor de la revista Society, Academia este deja funcțională și pregătește aproximativ 10.000 de persoane. Citatde RTL, Paul Dans, directorul Proiectului, afirmăn că este vorba despre “o nouă armată de conservatori convinși, antrenați înb înarmați, gata să se lupte cu Statul Paralel”.

Este posibil? Cum?

În Secțiunea 3 a documentului se susține, spre exemplu, “reintroducerea Schedule F, un ordin executiv prezidențial care permite instituției prezidențiale să poată da afară funcționari și să transforme statutul de funcționar public de carieră în “numit prin decizie politică”. Asta deoarece “președintele trebuie să spoată să-și ducă înqinte programul cu ajutorul birocrației administrative fără a mai fi îampidedicat de funcționari federați care nu sunt aleși pe posturile pe care le ocupă”.

În acest sens, documentul propune măsuri drastice precum desființare Agenției de protecție a mediului, a Departamentului Educației, a Departamentului Securității Interne și a FBI precum și desființarea statutului de autoritte independentă acordatp Departamentului de Justiție în raport cu puterea executivă. În finbe, autorii Proiectuljui recomandă o inițiativă cu implicații profunde: din prima zi a Președinției republicane să fie invocat “Insurrection Act”, devenind astfel posibilă desfășurarea unităților Gărzii Republicane în marile orașe.

Context în care trebuie citiă cu marre atenție teoria pe care se bazează demersul propus de documentul programatic al Fundației Heritage: teoria executivului unitar care, fundamental, va permite ca Peședintele să dispună de absolut toate frâiele puterii.

Mișcările propuse pe plan internațional sunt complexe și, în mare măsură, continuă deschiderile din precedenta Președinție Trump0: documentul rcomandă retragerea îSUA din Banca Mondială și FMI și să înceteze să achite conbtribuția către aceste instituții. În perspectiva unei “reinițializări” a diplomației americane, Fundația Heritge recomandă rechemarea tuturor ambasadorilor, chiar daă sunt e carieră sau numiți politic, schimbare totală în tradiția de până acum.

În ce privește NATO, documentul nu recomand nretragerea SUA din organizație , dar sugerează o transformare a Alianței “astfel încât aliații SUA să fie capabili să poată desfășura cea mai mare parte a forțelor convențiuonale necesare pentrua disuada Rusia mai ales prin capacitatea noastră de disuasiune nucleară și de a selecționa alte capacități în paralel cu reducerea dispozitivului forțelor SUA în Europa”.

Cu siguranță, o discuție extinsă ar merita subiectul care, deși nu foarte nou, capătă acum o valoare cu mult mai amplă: este sau nu documentul celor de la Heritage Foundation o deschidere spre dimensiunea nouă a unui proiect mai vechi prin dezvoltarea “dreptei politice creștine” care să conjuge identitatea creștină cu cea americană (vedeți aici Sasha Abramsky, « The Heritage Foundation Is Preparing the Ground for Trumpism to Seize the State », Truthout, 28 décembre 2023.

Alexander Ward et Heidi Pryzbyla, « Trump allies prepare to infuse ‘Christian nationalism’ in second administration », Politico, 20 février 2024 două referințe la acest subiect).

Un sungur lucru apare ca evident: din acest moment, Trump este proiectat ca Messia și va trebui să accepte un nou tip de prestație politică deosebit de dificil de susținut, totalmente nouă dat fiind că, dacă citiți documentlul pe care vi l-am propus, veți vedea că se trece la dimensiunile clasice posibil de influențat de Biserică la dimensiunea o Administrației SUA care ar putea să se transforme, oare căt de mult, în funcție de poruncile Bibliei.

Va accepta Trump măcar parțial asemenea sugestii, poate influențat de noua sa postură de erou ajutat de Providență să scape din tentativa de asasinat Dar ce efect ar avea în Europa aceste sugestii transformate în plan de guvernare? Vi se pare imposibil?