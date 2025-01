Elena Lasconi va candida la alegerile prezidențiale. „Nu pot să fac un pas înapoi. Am fost în turul doi”

Elena Lasconi, președinta USR și fostă candidată la alegerile prezidențiale din 2024, confirmă că va participa și la scrutinul din 2025.

Președinta USR, Elena Lasconi, a anunțat marți seara, în cadrul unei emisiuni politice la Digi24, că nu renunță la cursa electorală și va candida la alegerile prezidențiale din acest an.

„Da, eu am o mare responsabilitate în spatele meu și când spun asta mă refer la cele peste 1,7 milioane de voturi și nu pot să fac un pas înapoi. Am fost în turul doi. Arătau sondajele că o să câștig prezidențialele. E a șasea încercare de a mă scoate din joc”, a spus Lasconi.

Lidera USR a comentat și declarațiile lui Nicușor Dan, care a susținut că în sondaje recente Lasconi ar ocupa abia locul al patrulea, după Călin Georgescu, Crin Antonescu și Nicușor Dan.

„Nu am încredere în sondaje. Înainte de alegeri nimeni nu-mi dădea nicio șansă, dar am certitudinea că am fost votată de 1,7 milioane de români. Voturi concrete, nu sondaje de opinie”, a mai declarat Lasconi, potrivit gândul.ro.

Președinta USR crede, de asemenea, că Marcel Ciolacu va candida din nou.

„Este un joc pe care văd că îl fac foarte bine politicienii mici care ne conduc și astăzi. Mă gândesc că acum o să vină salvatorul, nu-i așa? Dacă nu o să fie Crin Antonescu, o să se sacrifice domnul Ciolacu să candideze la prezidențiale. Este exact ca în ’89 când au venit teroriștii și am avut salvatorul Iliescu votat cu peste 80%. Căutăm de 35 de ani teroriștii. O să mai treacă încă 35 de ani și o să căutăm rușii de la alegeri. Eu cred că este un joc al sistemului. Probabil cât îi place ideea, doar că domnul Ciolacu știe mai bine să joace cartea asta. Probabil că domnul Crin Antonescu nu știe”, a mai spus Lasconi.