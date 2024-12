Ludovic Orban: „Am votat pentru a pune punct democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie”

Deputatul Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei, a declarat duminică, după ce a votat, că doreşte să se pună punct „democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie”.

Fostul premier Ludovic Orban a votat la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Dobroeşti, din județul Ilfov. Aceasta a îndemnat cetățenii să iasă la vot.

„Am votat pentru a garanta forţa democraţiei, pentru a duce România pe calea dreaptă, am votat pentru libertate, am votat pentru o Românie în NATO, în Uniunea Europeană, o Românie patria fiecărui cetăţean al său, o Românie în care să se pună punct democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie, care a fost benefic numai pentru unii, să se pună punct parodiei de democraţie care a existat până acum, să asigurăm o democrație autentică, să întoarcem instituţiile statului cu faţa către cetăţeni", a afirmat Orban.

