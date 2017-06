Orange sărbătoreşte 20 de ani cu un bonus imens de internet pentru clienţi

Orange are peste 10 milioane de clienţi şi acestora le oferă, odată cu împlinirea celor 20 de ani, un bonus de 20GB internet mobil pe lună, timp de două luni. De asemenea, urmează 20 de zile cu oferte aniversare în magazinul online, cum ar fi reduceri la telefoane şi accesorii, bonusuri de puncte Orange Thank You şi alte surprize.

Bonusul este oferit tuturor clienţilor, persoane fizice şi juridice, cât şi utilizatori ai cartelelor pre-plătite, indiferent de vechimea pe care o au în reţea. Bonusul va fi disponibil prin activarea acestuia o singură dată în Contul meu Orange, fie din aplicaţie, fie pe desktop. Pentru activare, clienţii cu telefoane Android şi iOS îşi pot descărca ultima variantă a aplicaţiei Contul meu din PlayStore şi din AppStore. Perioada de activare este între 6 iunie – 30 iunie. Bonusul de internet va fi consumat înaintea resurselor incluse în abonamentele clienţilor şi a opţiunilor configurate de utilizatorii de cartele pre-plătite.

Operatorul susţine că, în cei 20 de ani, clienţii au beneficiat de diverse premiere şi funcţionalităţi noi, cum ar fi serviciul MMS (multimedia messaging), conectivitate prin tehnologia EDGE (2G), HD Voice, cele mai rapide viteze 4G+ şi o calitate mai bună prin Apel 4G. În ultimii ani s-a extins şi către zona de servicii fixe.