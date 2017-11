Testări gratuite în acest weekend pentru depistarea bolilor de plămâni. În ce constă o spirometrie

„Bronhopneumopatia obstructivă cronică este o boală care îmbracă diverse chipuri, evoluează lent şi nu ştii că o ai“, a explicat prof.dr. Ruxandra Ulmeanu, medic primar pneumolog la Institutul „Maris Nasta“ din Bucureşti, preşedinta Societăţii Române de Pneumologie.

La nivel mondial, boala afectează 300 de milioane de persoane, iar numărul creşte de la an la an. În România, un million de persoane sunt afectate. Din acest motiv, Societatea Română de Pneumologie (SRP) desfăşoară şi în acest an campania „Tu ştii câţi ani au plămânii tăi?“, în cadrul căreia medicii vor face testări gratuite pentru depistarea bolii.

„Din cauză că este o boală ale cărei simptome nu sunt specifice, foarte multe persoane ajung la medic destul de târziu. De asemenea, sunt mulţi cei care confundă încă simptomele acestei boli cu înaintarea în vărstă şi cu faptul că e normal să simţi „ceva“ dacă fumezi . Tocmai din aceste motive, încercăm să facem anual campanii de conştientizare şi testări gratuite pentru depistarea BPOC. Şi anul acesta, în weekendul 18-19 noiembrie, între orele 9.00-17.00, îi aşteptăm pe bucureşteni în faţa magazinului Unirea (pe colţul dinspre Bulevardul Unirii) să-şi facă o spirometrie. Testul durează aproximativ două minute, minute care îi pot salva viaţa persoanei care se testează”, a spus prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, preşedintele SRP.

Simptomele bolii nu sunt specifice

Medicii atrag atenţia că această boală poate induce pacientul în eroare foarte uşor, tocmai din cauza faptului că simptomele nu sunt specifice putând fi confundate, extrem de uşor, fie cu efectele fumatului - tuse, expectoraţie, fie cu cele ale înaintării în vârstă - oboseală sau senzaţie de sufocare.

Pentru că nu este diagnosticată din timp, boala poate afecta, pe rând, toate organele, iar pacienţii tratează toate celelalte afecţiuni neştiind, de fapt, că BPOC este cauza acestora.

Bronhopneumopatia obstructivă cronică este o boală diversă, care variază de la bronşită până la emfizem pulmonar, caracterizată prin simptome respiratorii persistente şi prin limitarea fluxului de aer care se datorează căilor respiratorii şi /sau anomaliilor alveolare.

La nivel mondial, cel mai des întâlnit factor de risc este fumatul, însă boala poate fi cauzată şi de expunerea îndelungată la pulberile industriale, noxele chimice, fumul produs de arderea combustibililor biologici: cărbune, lemn, gunoi de grajd. Experţii preconizează că, în mai puţin de trei ani, BPOC va deveni a treia cauză de deces din lume, depăşind alte afecţiuni precum diabetul zaharat sau hipertensiunea arterială.

Bărbaţii peste 40 de ani, mai predispuşi decât femeile

Primele semne care impun vizita la un medic pneumolog sunt tusea cronică, producţia cronică de spută - flegmă, şuieratul, gâfâitul, senzaţia de sufocare – dispnee, instalată cel mai adesea brusc, pe fondul unei oboseli accentuate sau toleranţa la efort care devine din ce în ce mai redusă.

Potrivit unui studiu realizat în 2012 în România, pe un eşantion de 10.000 de români diagnosticaţi cu BPOC, bărbaţii cu vârsta cuprinsă în intervalul 40-45 ani sunt mai predispuşi să sufere de această boală decât femeile.

Acest lucru ar putea avea legătură şi cu faptul că, de obicei, bărbaţii evită vizita la medicul specialist, acordând mai puţină importanţă simptomelor minore, motiv pentru care boala este deja instalată când aceştia ajung, într-un târziu, la medic.

Persoanele cu risc pentru BPOC au, pe lângă vârsta de peste 40 de ani, obiceiul de a fuma (sau l-au avut), au fost expuşi vreme îndelungată la diverse tipuri de fum: pulberi, poluare, noxe.

De aceea, spirometria trebuie făcută la fel ca orice altă examinare de rutină, atrag atenţia medicii pneumologi. Aceasta este un test simplu, nedureros, fără ace sau înţepături, care se face cu ajutorul unui dispozitiv numit spirometru. Aparatul măsoară cantitatea de aer pe care o persoană o poate inspira sau expira voluntar. Practic, persoana supusă acestei examinări suflă, de trei ori la rând, în dispozitivul cu pricina cam în acelaşi mod în care suflă şoferii în etilotest.

15 noiembrie este Ziua Internaţională de BPOC.