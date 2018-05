Cancerul de pancreas este în creştere. Care sunt explicaţiile specialiştilor

Acum cinci ani, cancerul de pancreas a fost a patra cauză de deces prin cancer în SUA , iar astăzi este numărul trei, cu şanse reale să depăşească cancerul de colon, ocupantul locului al doilea, după cancerul de plămâni.

Vestea proastă este că această boală va deveni din ce în ce mai frecventă. În SUA, incidenţa a crescut cu 0,5% pe an, pe parcursul unei decade. Franţa, Japonia şi Taiwan au raportat şi ele creşteri rapide.

Ce se află în spatele acestor tendinţe?

Factori multipli, fără îndoială. Rata în creştere a mortalităţii este, într-un anumit sens, un lucru bun pentru că ea reflectă progresul în bătălia care se poartă împotriva altor malignităţi. Un mai bun screening şi tratament înseamnă că pacienţi cu alte tipuri de cancer – de sân, prostată sau colon – trăiesc suficient pentru a muri din alte cauze.

Din nefericire, inovaţiile precum cele din imunoterapie nu au funcţionat pentru pacienţii cu cancer de pancreas, astfel că, împreună cu cancerul de ficat, cel de pancreas determină un mare număr de decese prin cancer.

Numărul de cazuri în creştere este mai greu de explicat

Unele dintre ele reflectă progresul medicinei: modalităţi mai bune de testare a ţesutului biopsiat, o imagistică cu rezoluţie mai mare au făcut ca unele tumori canceroase care altădată nu erau văzute sau erau etichetate ca fiind de origine necunoscută să fie acum identificate, iar unele s-au dovedit a fi pancreatice.

Îmbătrânirea populaţiei contribuie şi ea la creşterea ratelor în multe tipuri de cancer. Cu cât trăim mai mult, cu atât creşte riscul acumulării erorilor genetice care se află la baza tumorilor oncologice şi organismul devine mai puţin eficient în corectarea acestor erori. În cazul cancerului de pancreas, mai mult de trei sferturi din pacienţi au vârste cuprinse între 55 şi 84 de ani.

Fumatul este şi el un factor de risc. Pentru un fumător riscul de a face cancer de pancreas este de două ori mai mare comparativ cu o persoană care nu fumează. Şi, deşi fumatul a scăzut în SUA, există un decalaj de 30-40 de ani înainte de a fi vizibile primele rezultate în scăderea ratelor de cancer.

Teoretic, cancerul pancreatic ar trebui să fie în scădere ca urmare a măsurilor luate împotriva fumatului în anii 70, dar, din păcate alţi duşmani a apărut la orizont şi anume obezitatea şi diabetul de tip 2.

Oncologul Robert A. Wolff, care a tratat cancerul pancreatic la Universitatea din Texas MD Anderson Cancer Center, timp de 20 de ani, spune că: „De când am început meseria, am văzut schimbarea de la fumat la obezitate“.Un pacient obişnuit al acestuia are un indice de masă corporală între 30 şi 35 – obezitatea definindu-se printr-un indice mai mare de 30; are diabet sau prediabet, este hipertensiv şi suferă de dislipidemie. „Aceşti pacienţi sunt doar bombe cu ceas pentru cancerul pancreatic“, apreciază oncologul.

Obezitatea şi diabetul de tip II cresc riscul şi în alte tipuri de cancer. Printre cauzele suspectate sunt inflamaţia scăzută cronică, cantitatea prea mare de insulină, excesul de hormoni şi de factori de creştere eliberaţi de ţesutul adipos şi anomaliile metabolice.

Cercetătorii caută semnele precoce ale cancerului de pancreas în sângele şi ţesuturile adulţilor cu vârste peste 50 de ani care au fost recent diagnosticaţi cu diabet. Aproape 1% din aceştia vor dezvolta boala în următorii trei ani, este de părere Lola Rahib, cercetător la Pancreatic Cancer Action Network, organizaţie care susţine cercetarea.

Cancerul de pancreas metastazează repede

Provocarea, menţionează aceasta, este aceea de a găsi biomarkeri suficient de exacţi pentru a evita traumele emoţionale legate de rezultatele fals pozitive sau fals negative. Depistarea testelor de sânge specifice pentru cancer – cunoscută sub numele de biopsie lichidă – este unul din domeniile cele mai fierbinţi ale oncologiei, notează Otis Brawley, medic-şef şi cercetător ştiinţific la American Cancer Society. Dar mai este drum lung de făcut.

Chiar dacă testele de sânge ar putea detecta într-o zi cancerul pancreatic într-un stadiu incipient, tratamentul ar trebui să îmbunătăţească mult pentru ca pacienţii să se poată face bine. Spre deosebire de alte tipuri de cancer care sunt vindecabile dacă sunt depistate din vreme, cancerul de pancreas ajunge să dea repede metastaze. „Celulele pocnesc precum boabele de popcorn“a mai spus Brawley. Totuşi, unele progrese modeste s-au înregistrat în acest domeniu, rata de supravieţuire la cinci a pacienţilor a crescut în ultimii ani de la 6% la 9%.

Wolff consideră că noile terapii ţintite îi vor ajuta în final pe pacienţi, în special pe 10% din ei, al căror cancer este determinat mai mult de eraditate decât de stilul de viaţă. Dar mesajul important în privinţa prevenţiei este acela de a reduce obezitatea, adoptarea unei diete sănătoase, efectuarea exerciţiilor fizice regulate, eliminarea fumatului, întrucât toate acestea ar putea diminua cu 30% frecvenţa cancerului de pancreas.