Topul tratamentelor care ascund vârsta. Dieta care ajută organismul să producă acid hialuronic

Deşi îmbătrânirea a făcut obiectul a numeroase studii, de-a lungul timpului, cercetătorii nu au descoperit până acum secretul tinereţii veşnice. Îmbătrânirea are două cauze principale: efectul trecerii timpului asupra pielii şi organismului (îmbătrânirea cronologică) şi efectul nociv al razelor ultraviolete asupra pielii noastre - fotoîmbătrânirea.

Pe măsură ce îmbătrânim, rezervele naturale de colagen şi acid hialuronic scad, iar procesele de regenerare încetinesc. Cele două substanţe, denumite şi „fântâni ale tinereţii”, stau în centrul celor mai multe terapii moderne de rejuvenare şi reîntinerire.

Acidul hialuronic este o proteină naturală complexă, care are rolul de a reţine apa în piele şi ţesuturi, funcţie indispensabilă pentru structura şi sănătatea pielii. Pe lângă scăderea rezervei de acid hialuronic determinată în mod natural de îmbătrânire, expunerea la radiaţii ultraviolete şi la poluare afectează sinteza de acid hialuronic, indiferent de sex, producând semne vizibile la nivelul pielii şi structurilor cartilaginoase ale oaselor.

Colagenul este tot o componentă esenţială a ţesutului conjunctiv, un polizaharid natural, care are rolul de a amortiza şi lubrifia. Se găseşte în organism în cantităţi mari, inclusiv în multe dintre zonele afectate de unele dintre bolile ereditare ale ţesutului conjunctiv. „În tulburările ţesutului conjunctiv, sunt deseori întâlnite anomalii ale colagenului. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierdem o cantitate mare de colagen din piele, ceea ce îi diminuează elasticitatea şi fermitatea. Procesul îmbătrânirii este strâns legat de această deficienţă de colagen”, explică dr. Florentina Zaharia, medic primar dermatologie şi venerologie, în cadrul clinicilor Bioderm.

În prezent, majoritatea terapiilor de rejuvenare au în centru aceste două substanţe, fie că se concentrează pe aportul extern de acid hialuronic şi colagen - de exemplu, fillere, fie pe stimularea sintezei naturale a acestor substanţe - de exemplu, fototerapie – terapia prin lumină de intensitate controlată.

Fillerele cu acid hialuronic, preferate liftingului chirurgical

Fillerele reprezintă unele dintre cele mai cunoscute şi eficiente terapii de rejuvenare. În această categorie intră şi cunoscutele injecţii cu acid hialuronic. „Fillerele sunt substanţe de umplere, după cum spune şi numele, care se injectează la nivelul pielii, în derm mai exact (stratul profund), pentru a umple ridurile şi, în acelaşi timp, pentru a hidrata pielea şi a-i conferi un aspect mai tânăr, mai ferm, mai elastic. Tratamentul de umplere a ridurilor cu fillere are acelaşi efect cu liftingul chirurgical, cu avantajul că este mult mai rapid şi nu are efecte secundare”, mai spune medicul dermatolog.

Există mai multe tipuri de fillere - pe bază de colagen, acid hialuronic, dar şi grăsime sau hidroaxiapatită de calciu. Însă, cele mai recomandate sunt cele cu acid hialuronic, care au numeroase avantaje: sunt integrate rapid în ţesut, îşi menţin efectul până la 6-8 luni şi necesită o singură şedinţă în care se injectează maximum 5 mililitri de acid hialuronic, la nivelul feţei.

„Înainte de a începe un tratament cu fillere, se face o evaluare atentă a pacientei, pentru a stabili ce tip de filler folosim, în funcţie de tipul de piele şi, bineînţeles, de vârstă. Totul este personalizat”, explică dr. Florentina Zaharia.

De exemplu, pentru buze se folosesc fillere cu acid hialuronic sub formă de geluri (acid hialuronic cu greutate moleculară mică). Prin injectarea buzelor, se urmăreşte mărirea volumului, definirea conturului şi hidratarea acestora. Pentru zone mai delicate, precum gâtul şi decolteul, se folosesc cocktailuri de aminoacizi cu acid hialuronic, care să asigure o hidratare intensă.

Reacţiile adverse care pot apărea sunt minime şi doar la nivel local: roşeaţă, inflamaţie. Apar imediat după injectare şi dispar în 1-2 zile. Foarte rar se întâmplă să apară granuloame la locul injectării, decolorări persistente sau pigmentări. „După injectare, trebuie evitate expunerea la soare, băile fierbinţi, sauna. De asemenea, este recomandat să evităm aplicarea de machiaj imediat după injectare. Tratamentele cu fillere sunt contraindicate pacienţilor cu tulburări de coagulare şi celor sub tratament cu anticoagulant”, mai spune medicul.



Terapia care stimulează organismul să producă mai mult colagen

Dacă fillerele sunt bazate pe un aport extern de colagen şi acid hialuronic, fototerapia stimulează organismul să producă singur cele două substanţe strâns legate de întinerire. De exemplu, terapia cu lumină roşie Omnilux Revive. Aparatul emite lumină la o intensitate controlată de 633 nm, care pătrunde la 2 mm în profunzimea pielii. În funcţie de capacitatea proprie de absorbţie a diferitor tipuri de celule existente la acest nivel, intensitatea luminii are multiple beneficii. Spre exemplu, prin stimularea activităţii fibroblaştilor, determină sinteza mai rapidă a colagenului, dar şi altor proteine necesare în procesele de reparare şi regenerare.

Spre desoebire de alte terapii anti-aging, care tratează efectele îmbătrânirii, lumina roşie Omnilux Revive ţinteşte cauzele, activând propriile mecanisme de regenerare ale pielii. În plus, expunerea la lumină roşie nu creşte riscul de cancer de piele, neavând intensităţi nocive ca lămpile solare destinate bronzării artificiale. „Metoda de tratament cu Omnilux Revive este pur ştiinţifică, fiind bazată pe o tehnologie dezvoltată în decursul a 12 ani de cercetare medicală în cadrul Institutului Paterson. Lumina roşie nu are un efect nociv asupra ADN-ului celular, precum radiaţiile ultraviolete care au fost asociate cancerelor cutanate. Sistemul Omnilux Revive a fost aprobat de Administraţia Americană a Medicamentului şi Alimentului (Food and Drug Administration), încă din 2005”, adaugă medicul dermatolog.

Rezultatele sunt vizibile încă de la primele şedinţe, pacienţii observând o îmbunătăţire a texturii pielii şi o creştere a luminozităţii pielii şi tenului. La finalul tratamentului, care în funcţie de problemă implică între 3 şi 20 de şedinţe, deja vorbim despre o ameliorare semnificativă a ridurilor, cicatricilor şi liniilor fine şi de un aspect întinerit al pielii. De altfel, o şedinţă de terapie cu lumină roşie (Omnilux Revive), efectuată imediat după injecţiile cu acid hialuronic sau alte fillere, ajută la optimizarea tratamentului şi reducerea eritemului.

Alte terapii de rejuvenare sunt şi peelingurile, dermabraziunea, terapii IPL - lumină intens pulsată, terapiile cu laser etc., care îndepărtează stratul superficial al pielii, stimulând astfel regenerea acesteia şi producţia de colagen.

Sfaturi pentru o tinereţe lungă

Chiar dacă ştiinţa a făcut a făcut progrese uimitoare în ultimii ani şi la problema ridurilor există, în prezent, multe soluţii, dermatologii recomandă în continuare să evitaţi expunerea la soare la ore nepotrivite şi să folosiţi loţiuni cu SPF indiferent de anotimp pentru a combate efectele fotoîmbătrânirii.

De asemenea, faceţi cât mai multă mişcare şi menţineţi o dietă alimentară echilibrată. Consumaţi alimente şi preparate care ajută organismul să producă acid hialuronic, precum: rădăcinoasele, supele din oase, soia, dar şi colagen, precum fructe bogate în antioxidanţi şi vitamina C, nuci, bogate în vitamina E sau cereale integrale, bogate în vitamina B.