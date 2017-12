VIDEO Interviu eveniment cu Simona Halep. Care este cea mai mare frică a liderului WTA, ce vrea să facă pentru România şi ce crede despre bărbaţi

Simona a stat de vorbă cu Radu Naum. de la Digisport, unde a spus o serie de lucruri interesante

."Eu am jucat întotdeauna pentru România. Pe viitor mă voi implica să produc campioni pentru România. Nu ştiu cum o voi face, dar ştiu că asta voi face",

"Domnul Ţiriac mi-a spus că nu pot fi rea pe teren, dar mi-a spus şi că nu ştiu cine sunt încă. Aş vrea să am 5 cm în plus la înălţime, să nu fiu aşa impulsivă, să am mai multă răbdare, să nu mă critic atât de mult şi să fiu deschisă la lucruri noi, chiar dacă nu ţin de tenis"

"Efortul pe care noi îl depunem e la fel ca cel al bărbaţilor. E adevărat că barbatul rămâne bărbat. Am ajuns la concluzia că se poate spune că e egalitate între cele două sexe, dar în interiorul meu bărbatul depăşeşte un pic, poate şi pentru că eu sunt aromâncă"

"Îmi doresc să fiu sănătoasă, asta este cel mai important lucru. Să am putere să muncesc, iar apoi o sa vină toate de la sine, asa cum a fost si anul acesta, dar, bineinteles, gandul meu este sa castig un Grand Slam"

"Mi-e frică de avion, deşi merg de două ori pe săptămână cu el. Am dureri de stomac, dar încerc să mă gândesc la altceva. Mă uit pe geam, mă uit la nori. Singură încerc să trec peste asta. N-am fost la psiholog să vorbesc despre treaba asta"

"Mă uit la filme, dar nu foarte mult pentru că adorm. Şi când citesc adorm. Mă uit însă la un serial turcesc. Reuşesc să mă pun în situaţia din film. Sunt filme dramatice, dar asortate cu romantism. Îmi place genul romantic, dar şi un pic dramatic"

"Am citit Înţelepciune pentru oamenii de rând. M-am regăsit în acea carte. Înainte de a fi jucătoare de tenis sunt om. Mi-a plăcut şi cartea lui Agassi. Chiar l-am întrebat dacă a urât tenisul, dar mi-a spus că e un mix acolo. Adică modalitatea în care s-a antrenat l-a făcut să simtă o anumită ură pentru acest sport, dar i-a plăcut întotdeauna. Am citit şi cărţi psihologice. Mă ajută să progresez"