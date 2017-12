VIDEO Halep, aşa cum nu o ştiaţi: Simona a vorbit, în premieră, despre meciul care i-a schimbat cariera

Simona Halep a devenit o sportivă mult mai mediatizată de când a ajuns pe locul 1 în lume.

Românca a fost solicitată pentru o serie de interviuri, de când a intrat în vacanţă. Într-o discuţie cu Sean Brawley de la „Wilson Tennis“, constănţeanca de 26 de ani a făcut mai multe dezvăluiri interesante.

Printre altele, românca a vorbit despre victoria care i-a schimbat mentalitatea şi cariera, convingând-o că poate ajunge în elita tenisului mondial.

Ce a spus Halep?

*Constanţa e un oraş mic, dar unul la care ţin mult.

*Am stat la Constanţa până la 16 ani, după care m-am mutat la Bucureşti pentru tenis. M-am dus acolo singură, fără să am familia alături de mine. A fost greu la început, dar ştiam că, dacă vreau să devin o jucătoare profesionistă de tenis, nu există altă cale.

*Într-adevăr, de la vârsta de 16 ani până acum am schimbat ceva antrenori (râde). Dar să ştiţi că nu i-am schimbat fiindcă aşa am vrut eu. Pur şi simplu, aşa s-a întâmplat. Mereu am căutat să schimb mentalitatea. Nu vreau să vorbesc de rău despre români, însă noi avem o gândire un pic negativă şi, de aceea, am început să lucrez cu străini. Ei sunt mai relaxaţi şi gândesc pozitiv.

*De câte ori am angajat un antrenor, am avut încredere totală în el. La mine, totul se rezumă la încredere. Dacă am încrede, pot să joc cel mai bun tenis de care sunt capabilă. Atunci când l-am întâlnit pe Darren Cahill, el a fost foarte relaxat. Mi-a arătat că tenisul nu e doar despre luptă, că nu trebuie să fii încruntat tot timpul. Aşa că am început să iubesc tenisul şi mai mult. Am început să zâmbesc mai mult şi să fiu mai relaxată pe teren. Iar aşa am reuşit să fiu şi mai creativă în timpul meciurilor.

*Relaţia cu Darren Cahill a fost una benefică pentru mine până acum şi vreau să o am pentru mult timp de acum încolo.

*Din 2013, am pătruns în Top 10. Nu e uşor să te menţii în top şi am şi avut perioade mai bune şi mai puţine bune. Cred că încrederea şi forţa mentală sunt foarte importante dacă vrei să rămâi în top. Chiar pot să spun că în tenisul de astăzi, forţa mentală înseamnă 80% din reţeta succesului.

*Cum poţi să ajungi la această tărie mentală? Trebuie să ai încredere în tine. Nu trebuie să te laşi afectată, atunci când ratezi o lovitură pe teren. Pentru mine, a fost foarte greu să accept astfel de rateuri în momentele importante. Când am învăţat să le accept, mi-a fost mai uşor să merg înainte. Dacă esti un om negativ, atunci vei pierde toate meciurile!

*Sincer, ca o româncă autentică, în continuare am gândirea negativă, dar nu la fel de mult ca înainte (râde).

*Am reuşit această transformare în ceea ce priveşte atitudinea mea cu ajutorul antrenorului. În plus, am în stafful meu oameni care, chiar dacă sunt români, mă ajută să fiu pozitivă.

*În 2013, am avut o accidentare la spate. A fost o problemă similară cu cea pe care am avut-o şi în 2008, după French Open. Revenind la 2013, după ce pierdusem în primul tur la trei turnee diferite, domnul Ţiriac mi-a dat un wild-card pentru Madrid. Am avut un meci greu acolo, de peste trei ore, şi l-am pierdut, din nou, în turul I. A fost însă momentul care mi-a dat încredere şi m-a convins că pot să joc un tenis mai bun. De la Madrid m-am dus la Roma şi am fost nevoită să joc în calificări, fiindcă n-aveam un clasament foarte bun. La Roma, în turul II, am bătut-o pe Radwanska! A fost momentul în care mi-am dat seama că pot să fiu în top! Pentru mine, înainte să urc în clasament, mi se părea imposibil să o baţi pe Radwanska. Ea e foarte inteligentă pe teren şi, de câte ori jucam împotriva ei, făceam multe greşeli. Dar când am învins-o, mi-am dat seama că totul e posibil. Acela a fost momentul decisiv pentru mine.

*După turneul de la Roma, mi-am dat seama că mă pot descurca singură pe teren. După părerea mea, toate jucătoarele sunt un pic dependente de antrenorii lor. Pentru că tot timpul aştepţi să primeşti sfaturi, cum să joci, cum să loveşti. Eu mi-am dat seama însă că trebuie să mă bazez mai mult pe mine. Am reuşit, fiindcă aveam o dorinţă interioară foarte mare. Dacă ai încredere în tine, dacă ai această dorinţă, dacă reuşeşti să te convingi că nu eşti cu nimic mai prejos decât ceilalţi, poţi să învingi jucătorii mari.

*Mi-am angajat un mental coach pentru câteva luni, înainte de French Open. Apoi însă mi-am dat seama că e mai bine să lucrez singură şi să lucrez la cum trebuie să mă comport. Îmi place însă să lucrez şi cu un mental coach, fiindcă ei îţi povestesc experienţele lor şi cum trebuie să treci peste momentele proaste. Chiar şi aşa însă, m-am gândit că trebuie să construiesc drumul meu singură şi să devin echilibrată. Cred că m-am descurcat bine una peste alta, dar, în continuare, am nevoie de un pic de ajutor pentru a rămâne concentrată. Am, în continuare, momente în care intru în panică, atunci când mă lovesc de o situaţie neprevăzută.

*Când totul merge bine, n-ai nevoie de nimeni (râde). Când dai de probleme însă, ai nevoie de un sfat bun, de cuvinte care să te relaxeze, de un discurs care să-ţi ţină moralul sus.

*Nu e uşor să ajungi numărul 1 în lume. Trebuie să fii foarte consistentă, trebuie să joci un tenis bun tot anul şi trebuie să fii bine pregătită din punct de vedere fizic. Acum încerc să mă bucur de acest moment şi să muncesc din greu.

*Întrebarea care nu mi se spune niciodată în timpul interviurilor? De ce iubesc tenisul atât de mult? Îmi place acest joc, fiindcă ţine foarte mult de tăria mentală. Dacă ai această calitate, poţi învinge jucătoare foarte bune, chiar dacă nu eşti foarte bună din punct de vedere tehnic. Tenisul e un joc care combină forţa mentală cu calitatea fizică şi inteligenţă. E un joc complex şi, probabil, de aceea îmi place.

