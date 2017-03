VIDEO Cristian Ţopescu a împlinit 80 de ani. Care a fost afirmaţia făcută în timpul unui meci, care a determinat-o pe Elena Ceauşescu să-l scoată şase ani de la TVR

În 1983, Cristian Ţopescu dădea glas unei opinii curajoase, în timpul partidei dintre Suedia şi România, decisivă pentru calificarea la EURO 1984. România s-a calificat pentru prima dată la un turneu final european în 1984. Campania de calificare a fost una extrem de dificilă, însă tricolorii au reuşit să se califice pentru Europeanul din Franţa îndeosebi în urma victoriilor cu Italia şi Suedia şi a egalului cu Cehoslovacia, din ultima rundă.

Meciul cu Suedia de pe stadionul Rasunda din Stockholm a fost câştigat de ai noştri cu 1-0, cu un gol marcat de Rodion Cămătaru. Ilie Balaci a făcut atunci un meci mare. Comentatorul partidei, Cristian Ţopescu, a profitat de un moment în care jucătorul nostru nu a putut fi stăpânit decât prin fault şi a dat glas unei opinii personale, pe care "Adevărul" a recuperat-o şi v-o redă integral: “Ilie Balaci e solicitat de mai multe echipe europene cu firmă. Dacă i se va aproba să joace peste hotare, ca şi lui Ştefănescu şi Boloni, care sunt de asemenea solicitaţi, nu vor fi decât avantaje pentru ţară, federaţie, pentru echipa naţională. Cel mai mare avantaj cu efecte considerabile în timp va fi stimulentul extraordinar pentru cei tineri care vor vedea că un jucător serios şi muncitor are la un moment dat şansa de a juca pentru o echipă valoroasă din străinătate”.

Dăscălescu l-a turnat la Leana

În special această ultimă afirmaţie a stârnit furia comuniştilor, cărora li s-a părut inadmisibilă ideea că un tânăr care munceşte serios poate fi recompensat cu permisiunea de a pleca în străinătate. Constantin Dăscălescu, prim-ministrul României în acea perioadă, a sunat-o pe Elena Ceauşescu: "Ţopescu îndeamnă tinerii să plece din ţară!". Soţia dictatorului n-a stat pe gânduri, iar reputatul comentator sportiv a fost îndepărtat de la microfonul televiziunii. "Ea a dat decizia, dar prim-ministrul de atunci, răposatul Dăscălescu a informat-o pe ”coana Leana” că Ţopescu a îndemnat tinerii din România să plece din ţară. Eu nici nu mă referisem la tinerii din România, nici măcar la fotbalişti, doar la câţiva dintre ei care aveau o ofertă. Şi a zis daţi-l afară din televiziune. Şi mi-a făcut un bine pentru că era perioada în care programul televiziunii ajunsese la 2 ore, era numai telejurnalul şi cam atât. De sport nici nu mai putea fi vorba. Ne uitam la bulgari, învăţasem bulgăreşte", a rememorat Ţopescu într-un interviu pentru Adevărul.

Exilat la Steaua

A urmat o perioadă în care Ţopescu a fost crainicul stadionului Steaua şi i-a ajutat pe Emeric Ienei şi Anghel Iordănescu în pregătirea meciurilor, filmând jocurile echipei şi ale adversarilor. Ţopescu avea să revină abia în 1989 la meseria sa, cu ajutorul lui Valentin Ceauşescu . Acesta a intervenit pe lângă mama sa şi a obţinut acceptul ca Ţopescu să meargă la Barcelona pentru a comenta finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua şi AC Milan. Meciul a fost unul fără istoric, italienii s-au impus cu 4-0, iar Ţopescu s-a rezumat la un comentariu sec, limitându-se în marea parte a timpului să pronunţe numele jucătorilor pe la care trecea mingea.

A comentat zecele Nadiei

Crsitian Ţopescu a fost şi cel care a comentat succesul Nadiei Comăneci la Olimpiada de la Montreal din 1976, atunci când s-a acordat prima notă de zece din gimnastică. "Nu pot spune că eram copleşit de emoţie, dare ram copleşit de uimire, precum toţi comentatorii, care nu înţelegeau ce înseamnă pe ecran nota 1.00, pentru că nu putea fi afişată nota 10. Nota asta nu se mai pomenise niciodată. Un moment emoţionat s-a petrecut după concursul de gimnastică, m-a oprit o doamnă în jur de vreo 60 de ani. Eu aveam o insignă în piept cu România şi m-a rugat: "Ajutaţi-mă să obţin şi eu un autograf de la Nadia Comăneci, că nu vreau să mor până când nu am acest autograf!" M-am dus la Nadia, în satul olimpic, unde locuia ea şi mi-a dat o fotgrafie de-a ei cu autograf. A doua seară, la sala de concurs am găsit-o pe doamna respectivă, i-am dat fotografia şi era în culmea fericirii. Nadia era atunci ”Zeiţa de la Montreal”, aşa o porecliseră ziariştii canadieni", a povestit Ţopescu.

Nu există spontaneitate fără pregătire

Cristian Ţopescu a dezvăluit şi care a fost unul dintre secretele succesului său ca şi comentator. "Înaintea unor comentarii ale echipei naţionale de fotbal eu îmi pregăteam încheierea comentariului în cele 2 variante: dacă echipa noastră câştigă, dacă echipa noastră pierde. E foarte greu să găseşti cuvintele potrivite ca să mai menţii puţin moralul telespectatorilor fără să îi acuzi pe jucători că n-au fost în stare de nimic. Şi atunci îmi făceam variantele astea de comentarii la victorie şi înfrângere. Mi-au folosit foarte mult pentru că eram dinainte pregătit pentru un anume final de comentariu. Nu apelam la spontaneitate, deşi spontaneitatea este o calitate pe care foarte mulţi telespectatori mi-au admirat-o, dar ea are la bază pregătire. Nu poţi să fii spontan dacă nu eşti bine pregătit, nu îţi vin ideile să le scoţi din mânecă la momentul ăla. Asta are la baza pasiunea, care înseamnă pregătire, pregătirea înseamnă documentare, documentarea înseamnă spontaneitate", a afirmat cunoscutul comentator.

Modelele Ioan Chirilă şi Tudor Vornicu

El a avut doi colegi de breaslă pe care i-a apreciat şi de la care a învăţat multe: "Lecţii am învăţat de la mulţi oameni din sport. În presă am avut două modele, în presă scrisă, Ioan Chirilă, care a fost cu siguranţă cel mai bun ziarist sportiv în România din toate timpurile. În presa audiovizuală e Tudor Vornicu, de la care am învăţat tot ce ştiu în materie de televiziune. De la aceşti oameni, din discuţii particulare, din citit, din auzit, am învăţat multe lecţii de viaţă care cred că mi-au folosit şi care am încercat să le transmit şi eu mai departe tinerilor mei colegi, deşi vremurile s-au schimbat şi de oricâte ori am încercat să dau sfaturi unor tineri colegi, mă uităm la ei şi le ghiceam gândurile: ce vine asta să-mi spună cum era pe vremea lui?"

