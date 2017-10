Ungurul de pe banca lui Sepsi Sfîntu Gheorghe a venit cu translator la interviu deşi vorbeşte româneşte. În vară, el a fost implicat într-un scandal rasist

Aflat la primul meci pe banca echipei sale, 0-2 cu FC Botoşanni, Nagy, care are licenţa Pro şi este angajatul clubului de mai mult timp, a venit la interviul de după meci cu translator, care i-a tradus în limba maghiară întrebările care i s-au pus. ”Doresc să felicit echipa Botoşaniului. Le mulţumin suporterilor, că au stat lângă noi pe vremea asta. Pe finalul reprizei a fost acel penalty stupid, dar corect acordat. Încercăm să facem tot posibilul să ieşim din această pasă neagră”, a declarat antrenorul interimar al lui Sepsi. la icrofonul Telekom Sport.

Sandor Nagy este aceeaşi persoană care în luna mai a fost acuzată de agresiune, alături de secundul său Sandor Kulcsar. Alexandru Manole, un tânăr de 24 de ani din Sfântu Gheorghe, s-a plâns că a fost şicanat în trafic, apoi agresat şi înjurat de câtre cei doi tehnicieni. „A flându-mă la volan, am fost deranjat în trafic de o maşină cu numere de Ungaria. Conducea agresiv, mi-a tăiat calea de două ori fără să semnalizeze. La un moment dat, după a doua manevră, i-am claxonat. Eu m-am oprit la benzinărie, iar maşina a oprit în spatele meu. De acolo a coborât cel pe care am aflat ulterior că-l cheamă Laszlo Kulcsar şi este «secund» al echipei Sepsi Sfântu Gheorghe. M-a scuipat, m-a împins şi m-a înjurat. Din maşină, celălalt bărbat, am aflat că e şi el antrenor la echipă, Sandor Nagy, mi-a spus câteva cuvinte în maghiară. Kulcsar, în schimb, mi-a răspuns şi în română. Am fost făcut «român împuţit». N-am ripostat, am rămas mască, pentru că nu mi se întâmplase niciodată aşa ceva, iar Sfântu Gheorghe este un oraş liniştit”, a povestit Manole la vremea respectivă.

