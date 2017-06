Strigător la cer: Dinamo a luat titlul la handbal ca pe vremea lui Ceauşescu

Cine crede că a văzut toate anomaliile posibile şi imposibile, urmărind fotbalul românesc, de-a lungul anilor, se înşală! Se poate şi mai rău decât debandada din Liga I. Unde? În handbalul românesc!





Luni, în sala „Rapid“, s-a jucat al doilea meci din finala campionatului naţional. Dinamo a venit în Giuleşti, după victoria dramatică de vineri, în „Ştefan cel Mare“, scor 24-23. Atunci meciul s-a decis printr-un gol înscris în ultima secundă. De această dată, suspansul a fost şi mai mare. A fost 20-20 în timpul regulamentar, iar la aruncările de la 7 metri, „câinii“ s-au impus cu 4-3, câştigând titlul pentru al doilea sezon consecutiv şi realizând „tripla“ în actuala stagiune: Supercupa, Cupa, Liga Zimbrilor.





Doar că ultimul triumf a venit după un episod scandalos! Iată succesiunea halucinantă a evenimentelor:





*În minutul 28 şi 29 de secunde, la scorul de 19-17 pentru Dinamo, roş-albii au avut primul om eliminat pentru două minute: Mironescu. S-a dat şi 7 metri pentru CSM.





*Din cauza protestelor, oficialul CSM-ului, Bogdan Vasiliu, a fost eliminat şi el. Potrivit regulamentului de handbal, din cauza acestei eliminări la bancă, şi „tigrii“ au rămas fără un jucător pentru finalul partidei.





*Saurina a transformat acel 7 metri dictat după eliminarea lui Mironescu (Dinamo), iar scorul a devenit 19-18 pentru Dinamo.





*Dinamo a reluat jocul cu şase jucători, deci unul în minus pentru eliminare, însă imediat s-a cerut time-out, aşa că partida a fost întreruptă.





*După time-out, Dinamo a continuat să joace cu un om în minus, aşa cum a fost normal, iar Allahkaram Esteki a marcat pentru „câini“: 20-18. Era minutul 29 şi 10 secunde. Mai erau 50 de secunde de jucat.





*CSM a înscris pentru 20-19 după 29 de minute şi 30 de secunde.





*Când partida s-a reluat, după 29 de minute şi 34 de secunde, s-a văzut, în mod clar, pe imagini că Dinamo a făcut două schimbări. A avut însă, în continuare, şase oameni pe teren, aşa cum a fost normal. Apoi însă, tot pe imagini s-a văzut cum antrenorul Eliodor Voica l-a împins în teren şi pe Câmpan, deşi handbalistul „câinilor“ a ezitat, ştiind, probabil, că din cauza eliminării unui jucător, Dinamo n-are voie să evolueze în 7! Totuşi, Câmpan a intrat pe teren, iar roş-albii au jucat în efectiv complet, spre mirarea comentatorilor Digi Sport care, imediat, şi-au dat seama că Dinamo e în 7.





*Ca o ironie a sorţii, tocmai Câmpan, jucătorul introdus neregulamentar, a trimis în bară. Era minutul 29 şi 44 de secunde. CSM a plecat pe contraatac şi a egalat, deşi avea un om în minus: 20-20!





*La Dinamo a mai fost un jucător eliminat, Vrankovici. Mai erau trei secunde din timpul regulamentar. Teoretic, Dinamo ar fi trebuit să joace în cinci oameni în aceste trei secunde.





*Cei de pe banca CSM-ului au vorbit, în disperare de cauză, cu arbitrii Adrian Georgescu şi Mihai Moldoveanu, reclamând faptul că Dinamo a evoluat cu un om în plus.





*Incredibil, dar adevărat: Dinamo a jucat şi ultimele trei secunde, încălcând regulamentul: Eliodor Voica a trimis şase handbalişti pe teren, în loc de cinci. N-a mai contat însă, fiindcă Sajad Esteki a trimis în portar, iar timpul a expirat. La 20-20, meciul s-a decis la aruncările de la 7 metri.





„E a treia gafă la acest observator“





„Adevărul“ a luat legătura cu un arbitru de handbal care a comentat cele întâmplate sub protecţia anonimatului. „Nu există nicio explicaţie pentru aceste greşeli. Dacă arbitrii nu şi-au dat seama că Dinamo are oameni în plus în tensiunea jocului, atunci observatorul Walter Dăncescu sau oficialul federaţiei, Viorel Ciucan, care era la masă, ar fi trebuit să le atragă atenţia. Asta e, de altfel, rolul observatorului. El trebuie să verifice, în permanenţă, numărul jucătorilor aflaţi pe teren. Culmea e că Ciucan e la a treia gafă de acest gen! Doar că, în trecut, totul s-a petrecut în mijlocul meciului şi nu pe finalul unei partide cruciale, cu titlu pe masă“, ne-a spus arbitrul contactat.





El a amintit că, în Ungaria, a existat un caz similar şi că meciul s-a rejucat: „Şi la noi, în mod normal, meciul ar trebui să se rejoace. Asta spune şi regulamentul internaţional“. CSM Bucureşti a depus, ieri, memoriu la Consiliul de Administraţie din cadrul Federaţiei Române de Handbal (FRH), solicitând rejucarea meciului. Verdictul e aşteptat astăzi.









Bogdan Vasiliu, şef secţia de handbal, CSM Bucureşti







„Aşa se întâmplă când vicele FRH e finanţator la Dinamo!“





„Adevărul“: Cum e posibil o greşeală atât de mare într-un meci atât de important?

Bogdan Vasiliu: E ceva unic în lume! Dar aşa se întâmplă când vicepreşedintele federaţiei, mă refer la domnul Daniel Georgescu, e dinamovist. Dânsul a fost finanţator la Dinamo, în trecut, iar apoi s-a retras ca să ajungă la FRH. A rămas însă tot finanţator la Dinamo, dar din umbră. El face jocurile pentru Dinamo. Vă dau şi un exemplu concret.





Vă rog...

În semifinale, Dinamo a pierdut la Constanţa, în meciul 2. După partidă, arbitrii au fost sunaţi de Georgescu şi făcuţi cu ou şi cu oţet. Au făcut memoriu şi au semnalat că au fost ameninţaţi, însă memoriul lor s-a pierdut undeva şi cazul a fost muşamalizat.





Ce decizie s-ar fi impus dacă, totuşi, arbitrii ar fi realizat că Dinamo joacă având oameni în plus?

La fiecare schimbare greşită, adică om introdus în plus, se dictează o altă eliminare. Mai mult, mingea revine echipei care a fost dezavantajată. Concret, la ultima fază, când mai erau trei secunde, la scorul de 20-20, noi ar fi trebuit să atacăm o echipă a celor de la Dinamo rămasă în patru oameni!





Aţi cerut rejucarea meciului?

Da! Mai ales că există un precedent în acest sens în Ungaria. Am şi propus ca, joi, să se rejoace meciul 2, iar, în cazul în care va fi nevoie, sâmbătă, să fie programată partida decisivă.





Dar străinii de la Dinamo deja pleacă spre ţările lor...

Nu e nimic. Aşa cum pleacă, aşa pot să se şi întoarcă. Dacă nu ajung la meciul de joi, să joace sâmbătă, dacă va fi nevoie de un al treilea meci pentru stabilirea campioanei.