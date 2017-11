Simona Halep a clarificat relaţia pe care o are cu presa. De când nu a mai citit nimic din ceea ce este legat de ea şi care este motivul pentru care a luat această decizie

Chiar şi în aceste condiţii, deşi orice ştire legată de ea se bucură de un mare interes, Simona nu aleargă după prezenţa în ziare sau la tv, ba din contră. Într-un interviu acordat Canal 33, Simona a mărturisit că nu a mai citit presa de mai bine de doi ani: "M-au afectat anumite lucruri, pentru că nu e uşor să primeşti critici, pe care eu consider că nu le merit. Spun asta deoarece nimeni nu ştie ce a fost în interiorul meu atunci când am avut o problemă. Sigur, mai am oameni pe lângă mine care îmi spun anumte chestii, însă nu cei din echipa mea. Eu am luat şi partea pozitivă a acestei situaţii, m-am motivat şi am luptat să demonstrez că nu e aşa cum s-a mai scris. Rezist destul de uşor fără ziare, pentru că m-am obişnuit. Îmi mai cad sub privire diferite titluri atunci când stau pe facebook, dar nu deschid niciodată articolul"