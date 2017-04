Scheletul din dulapul unuia dintre cei mai mari fotbalişti ai României, care a înfundat puşcăria pentru crimă: „O mătură băgată pe gât l-a omorât pe loc!“

Ion Pârcălab este unul dintre fotbaliştii cărora fostul dictator Nicolae Ceuşescu le-a permis să plece în străinătate în anii ’70, ca urmare a relaţiilor bune pe care le avea cu preşedintele Franţei, Georges Pompidou. „Îmi plăcea foarte mult de acest jucător. Tatăl meu era miliţian şi subofiţerii şi ofiţerii aveau o revistă care se numea «Pentru Patrie». Ultimele două pagini ale revistei erau dedicate sportului şi acolo am descoperit o fotografie cu Dinamo. Cu ea practic am început să adun albumele mele. Într-o revistă următoae, pe ultima pagină color, a apărut Ion Pârcălab. În acel moment, el era cel mai bun fotbalist din România. Pe vremea aceea, echipa de aur a lui Dinamo era formată din Pârcălab, Datcu, Popa, Nunweiller III, Ivan, Ştefan, Ţârcovnicu, Emil, Frăţilă, Haidu şi Nunweiller VI”, declara Vasile Neagu pentru „Adevărul”, acum câţiva ani. După ce şi-a încheiat cariera, Pârcălab a devenit antrenor, iar la începutul anilor '80 a ajuns să activeze la Progresul Pucioasa, în Divizia C. „A vrut să aibă o echipă tânără şi l-a luat pe portarul Stancu de la Târgovişte. După un meci din campionatul Diviziei C, jucat acasă, a avut loc o masă, cum se obişnuia, la un motel din Pucioasa. Sărbătoreau victoria. Pe fondul unor discuţii mai aprinse şi sub influenţa băuturilor alcoolice s-a luat la harţă cu Stancu. La mijloc a fost o chelneriţă. Cei doi au mers la toaletă ca să tranşeze disputa bărbăteşte şi acolo Pârcălab l-a omorât pe Stancu. Probabil că portarul a fost mai beat decât Pârcălab şi nu a putut să se apere. Am înţeles că i-a băgat o coadă de mătură pe gât, care l-a omorât pe loc. La vremea aceea a fost arestat şi dus la Miliţia Judeţeană de la Târgovişte”, mai spus Vasile Neagu.

Infracţiunea a fost confirmată de IPJ Dâmboviţa. „Cetăţeanul Pârcălab Ion fost condamnat la trei ani de închisoare pentru infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte, din care a executat doar doi, între anii 1982 şi 1984”, a declarat comisarul Mihaela Savu. În ciuda acestui fapt, Vasile Neagu, dinamovistul înfocat, nu a renunţat la marele său idol şi îi ducea ziarele în închisoare. „Un sergent major care îl păzea mi-a înlesnit să îi trimit câte un ziar, câte o revistă. Când era de serviciu, de trei ori pe săptămână îi duceam. Îi duceam şi materiale mai vechi, de doi-trei ani, dar şi mai recente. Nu am vorbit cu el în închisoare şi nici nu am încercat. Nu vroiam să îl văd în asemenea postură, mai ales că mi-a fost un idol. Oricum, Dâmboviţa a pierdut atunci un mare portar. Zbura de la o poartă la alta de nu îl vedeai”, mai spune Vasile Neagu.