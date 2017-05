Replica lui Hagi pentru Reghecampf, după ce acesta a afirmat că s-a uitat cu scârbă la meciul Viitorului

”E atât de urât cuvântul folosit încât nu are rost să îl comentez. Eu am crescut într-o anumită mentalitate şi am un anumit spirit; nu trebuie să vorbesc în fiecare zi de înţepături. Noi facem zilnic totul doar pe teren, ne gândim mereu doar cum să jucăm fotbal cât mai bine. Dar asta e România, am intrat în joc, trebuie să accept şi astfel de lucruri”, a declarat Gheorghe Hagi la Digi Sport, în emisiunea Fotbal Club.

Deşi susţine că echipa sa şi-a îndeplinit obiectivul, Hagi recunoaşte că Viitorul a devenit favorită la titlu în acest moment.

”Obiectivul nostru a fost să facem un an foarte bun. Ce am realizat până acum e fantastic, am arătat şi în play-off că ne putem bate cu cei mai buni. Au mai rămas două meciuri importante, să vedem ce echipă va fi capabilă să câştige ambele partide. Nu noi suntem favorita, dar dacă o să câştigăm va fi ceva incredibil. Va conta cine e formaţia mai competitivă, mai proaspătă”, a precizat Hagi, care a încheiat: ”Există presiune mare, nu doar la noi, şi la celelalte cluburi. Acum să vedem cum o gestionăm, dacă avem puterea mentală să devenim campioni. Dacă nu se poate, înseamnă că ne-a lipsit ceva, ne vom pregăti mai bine pentru sezonul viitor”, a conchis Hagi la Fotbal Club.