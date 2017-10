Prima declaraţie a Simonei Halep, după ce a devenit noul lider din tenisul feminin mondial. Ce le-a cerut românca spectatorilor de la Beijing

Simona a jucat foarte bine şi s-a desprins în câştigătoare încă din start, dominând jocul şi arătând echilibru în atitudine. Vizibil emoţionată, la finalul partidei, ea a fost sărbătorită de chinezi.

Simona le-a mulţumit celor din tribune, a spus că se simte extraordinar în China, dar a încheiat cu o afirmaţie superbă: "Am multe lucruri de spus, dar cuvintele nu pot descrie ce simt acum. Vă mulţumesc pentru sprijinul din această săptămână. Mulţumesc China, am făcut meciuri foarte bune aici, am reuşit să o înving pe Maria Şarapova. E foarte emoţionant, e minunant că am putut face asta. Mulţumesc familiei mele şi celor din echipa mea, inclusiv lui Darren, care nu e aici. E ziua mea specială. Pentru mine însă nu s-a terminat, pentru că mâine am de jucat finala. Abia apoi voi putea spune că sunt fericită. vă aştept să fiţi lângă mine", a declarat Simona chiar pe terenul de la Beijing.

Ea va juca mâine, de la ora 11.30, în finala de la Beijing, unde va întâlni învingătoarea din meciul Caroline Garcia - Petra Kvitova.