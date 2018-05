O poveste ca-n filme: Casieriţă într-un supermarket, mamă a doi copii şi vicecampioană europeană

Nicoleta Ciortan aleargă semimaratonul la 42 de ani foarte bine si nu numai proba de 21,097 km, unde are un PB de 1.20.52, realizat la Campionatele Europene Master, dar şi maratonul, cursă pe care la Cluj a finalizat-o în 3.02.22.





Tulceanca nu deţine cele mai bune performanţe din România pe cele două distanţe dintr-un motiv foarte simplu. Campioana olimpică Constantina Diţă alerga şi la 40 de ani, cele mai bune timpuri româneşti fiind ale ei, 1.14.39 la semimaraton şi 2.32.34 la maraton, timpi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de depăşit. Mai mult ca sigur, sportiva antrenată de Elena Fidatov va deveni deţinătoarea celor mai bune performanţe după ce va trece la categoria +45, acolo unde Viorica Gabrian are 1.38.02 pe semi şi 3.38.00 pe maraton, ”cronometre” accesibile.





”Am fost la liceul sportiv, apoi am dat la facultatea de profil dar am picat la bilă, şi atunci, dacă nu am intrat, am renunţat şi la sport. M-am reapucat după 15 ani, în 2011. Am plecat cu antrenoarea fiului meu cel mare la Crosul Loteriei şi mi-am zis să alerg şi eu şi am ieşit pe locul 2. Am mai fost apoi la încă un cros, tot pe doi am terminat. Din 2014, m-am apucat şi mai serios, de atunci a început nebunia”, ne povesteşte Nicoleta despre relaţia ei cu alergarea, tulceanca fiind mama a doi băieţi, Alexandru Ionuţ, 17 ani, care face atletism, şi George, 11 ani, care face şi atletism şi triatlon, ambii antrenându-se cu Elena Fidatov (n.r. – dublă medaliată la Europenele de Cros). ”La liceu am făcut probe lungi, iniţial alergare iar în ultimii doi ani am făcut marş. Am ajuns să fac atletism după ce am participat în clasa a 8-a la un cros, la care am ieşit pe locul 2 în faţa multor fete care făceau deja acest sport. Atunci am şi decis să dau la liceul sportiv”, îşi reminteşte Nicoleta.





Nicoleta Ciortan continuă să alerge, nu numai de plăcere, în parc, ci şi la curse. De ce? ”Îmi place spiritul competiţional, am văzut că pot să alerg bine, şi vreau din ce în ce mai mult. Proba mea preferată rămâne semimaratonul chiar dacă ultima cursă, a fost maratonul. Nu am fost prea bine pregătită pentru ea dar am avut eu o ambiţie, să văd dacă-l pot duce până la capăt, şi am terminat în 3.02.22. Şi eu mă mir câteodată de ce pot face!”, explică sportiva de la malul Dunării.





Ciortan ar alerga foarte mult dacă i-ar permite timpul, face doar 280-300 km pe săptămână, şi preferă fartlek-ul. ”Eu mi-am dat seama că nu am viteză şi atunci mi-am zis că ar fi indicat să rămân pe «semi». Nu fac altceva în afară de alergare, nu ştiu să înot, nu merg pe bicicletă. În ceea ce priveste pantofii de alergare, eu alerg în orice dacă îmi vine bine şi mă simt confortabil în el, nu contează firma., adăugând: ”Iau ceva magneziu, calciu, din astea obişnuite. Nimic special, pentru că nu cred că am nevoie din moment ce nu sunt în top. Accidentări nu am avut.”.





