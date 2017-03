Ilie Năstase dezvăluie ce făcea Ion Ţiriac în decembrie 1989: „Aşa că…nu vreau să vă spun mai mult. Ne oprim aici…“

Într-un interviu acordat "Weekend Adevărul", Ilie Năstase a povestit amănunte inedite din 1989.

Ce aţi făcut la Revoluţie?

În ’89 locuiam la Paris. Veneam, însă, în ţară în fiecare decembrie, să-mi văd părinţii. Când am plecat de la Paris, cam pe 17 decembrie 1989, mi s-a spus pe aeroport: „Vezi că sunt probleme în România“. Am plecat totuşi. Am ajuns în Bucureşti şi m-am trezit cu Cornel Dinu (n.r. – fostul fotbalist de la Dinamo) la mine acasă. El mi-a zis: „Trebuie să pleci!“. Eu: „De ce?“. El: „Că nu-i bine“. Eu: „Nu plec, că am avion tocmai pe 24“. Până la urmă am acceptat şi m-am dus să-mi rezerv biletul la Air France, la Ambasada Franţei. Era 21 decembrie şi am văzut fum în faţă, se trăgea pe acolo. Şi am luat-o la fugă. La Ambasada Franţei mi-au zis că pot pleca tocmai pe 23 decembrie. Avionul meu a fost ultimul care a plecat. Nu s-a mai putut pleca din ţară după aia. Până să plec, însă, a mai fost ceva. Ţiriac îmi spusese mai demult ceva de o puşcă. O puşcă de vânătoare, primită de la Maurer, pe care nu putea să o aducă în Franţa. Şi m-a pus pe mine să i-o aduc. El, Ţiriac, nu ştiu de ce, nu a venit deloc în România timp de cinci ani înainte de Revoluţie. Făcusem cerere să pot transporta puşca asta cu mult timp înainte. Mă sună pe 22 decembrie cineva şi îmi spune: „Domnu’ Năstase, să ştiţi că i-a ieşit aprobarea domnului Ţiriac. Să veniţi să vă dau puşca, să i-o duceţi în Franţa“. Eu, idiot, mă duc, iau puşca într-o geantă de piele şi plec cu ea pe umăr. Pe 23 decembrie am plecat la aeroport cu maşina lui Cornel Dinu, cu puşca după mine. La ce vânzoleală era la Aeroportul Otopeni, nu s-a mai uitat nimeni ce transport eu şi aşa am plecat cu puşca. În avion m-am întâlnit şi cu Sever Mureşan. Pleca Sever Mureşan! (n.r. - fost tenisman, ulterior om de afaceri controversat, arestat în dosarul Dacia Felix).

Şi când i-aţi adus puşca lui Ţiriac, el ce a zis?

Bun. Mă întâlnesc seara cu Ţiriac, la Paris, la restaurant, cu nevestele, cu copiii. Atunci m-am certat cu Ţiriac

rău de tot. Eu, cu puşca la spinare, în restaurant. La care Ţiriac face: „Bă, idiotule, puteai să mori!“. Eu i-am zis: „Bă, idiotule, nu mi-ai spus să-ţi aduc puşca? E, uite că acuma mi-a dat-o. Uite-ţi puşca!“. El: „Bă, tu eşti nebun!“. Eu: „Da, sunt nebun din cauza ta“. Mi-am dat şi eu seama că puteam să mor atunci. Bineînţeles că a doua zi domnul Ion Ţiriac şi domnul Sever Mureşan erau în avion. Plecau la Bucureşti. Aşa că… nu vreau să vă spun mai mult. Ne oprim aici…

Ţiriac a plecat cu puşca?

Nu ştiu cu ce a plecat, ştiu doar că era acompaniat de domnul Sever Mureşan. După aia am auzit şi eu ce nenorocire s-a întâmplat la Aeroportul Otopeni, că s-au împuşcat între ei nu ştiu câţi militari.

În revista „Maxim“, într-un clasament „all time“ al legendelor sexului, sunteţi pe locul 6, cu 2.500 de femei... avute.

Minciună! Mi-am scris autobiografia cu o englezoaică. Discutam şi ea înregistra totul. Eram la mine acasă, beam un pahar de vin. Ea zice: „Uite, Ilie, cam câte fete crezi că ai avut tu la viaţa ta?“. Eu: „Cam trei-patru sute“. Am făcut o socoteală şi am zis că trei-patru sute în toată viaţa... merge. Ea a insistat: „Mă, Ilie, haide, totuşi, că trebuie să vindem cartea. Tu ai şi reputaţia asta...“. Am cedat: „Bine, hai, treacă de la mine: 800“. Şi tot aşa, din vorbă în vorbă lângă pahar. Ea nu era deloc mulţumită şi până la urmă i-am zis: „Bine, hai că te-am minţit. N-au fost nici 300, nici 800. Au fost 2.500... să mor eu!“. Ea: „Asta voiam să-mi spui“. Şi a rămas aşa: „Bine, 2.500, bagă de la mine“. Oricum, ştiu că alea pe care le-am ratat sunt mai multe. Şi când m-oi duce în Rai trebuie să le pup în fund, că aşa e vorba.

