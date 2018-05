Halep, respectată şi admirată: Japoneza cu care va juca Simona a avut un discurs superb la adresa liderului WTA

Simona Halep intră pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru obiectivul ei principal în sezonul de zgură: French Open. Ultima repetiţie va fi la Roma, acolo unde constănţeanca de 26 de ani va debuta, cel mai probabil, miercuri, direct în turul II.





Liderul WTA se va duela cu Naomi Osaka (21 WTA), japoneză pe care o conduce cu 3-1 în întâlnirile directe. Într-un interviu acordat trimisului Digi Sport la Roma, Gabriel Morariu, Osaka a prefaţat duelul cu Simona Halep.





Ce a spus Osaka?





*Mă aştept să am un meci foarte greu. Ea e cea mai bună jucătoare a lumii şi ne-am întâlnit de câteva ori. De fiecare dată, a fost foarte dificil. E o onoare să joc contra ei şi mă voi distra pe teren.





*Pentru mine, nu ştiu de ce a fost diferit ultimul meci de la Indian Wells, când am învins-o pe Halep. Am fost mai consistentă şi asta voi încerca şi aici, dar pe zgură ea e bună. Ne-am antrenat la Madrid. E foarte drăguţă şi am petrecut un timp plăcut. Am învăţat multe de la ea, se concentrează foarte mult.





*Nu mai ştiu foarte multe despre meciul de la Roland Garros (n.r. - în 2016 a fost învinsă de Halep). Mi-aduc aminte doar că s-a mişcat foarte bine pe teren.