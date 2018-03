Halep, o patriotă adevărată: Simona promovează oraşul Constanţa la Indian Wells. Declaraţii frumoase despre locul în care s-a născut

Conferinţă de presă cu zâmbetul pe buze pentru Simona Halep la Indian Wells! De obicei, românca e genul de sportivă care spune strictul necesar la întâlnirea cu jurnaliştii, fără a face prea multe glume. Marţi însă, după a treia ei victorie la Indian Wells, Halep a avut un dialog savuros cu cei prezenţi la conferinţă, după cum a relatat WTA Insider.



Digi Sport, postul care transmite turneul de la Indian Wells în România, a redat o parte din acest interviu haios în care Halep a fost chestionată de jurnaliştii americani despre oraşul ei natal.



*Am dreptate, cel mai bun jucător de fotbal din România e din Constanţa? Hagi?

Da, şi el e din Constanţa



*Ce e cu acel oraş de dă atâţia campioni?

Nu ştiu, Toţi jucătorii mari de tenis din România sunt din Constanţa. Tecău, numărul unu în lume la dublu, Pavel, care a fost la un moment dat pe 13 în lume. Preşedintele Federaţiei de Tenis e constănţean. Toţi suntem din acel oraş, e un oraş minunat.



*E ceva în apă acolo?

Voi naşte în Constanţa, aşa că sper să fie (n.r.zâmbeşte). Cine ştie, poate va fi un campion în tenis.



*Ai făcut un gest frumos aseară. Nu foarte des vedem un număr unu mondial să vină să vadă o partidă a rivalelor. S-a comentat mult pe seama apariţiei tale în tribune la meciul dintre Serena şi Venus.

Sunt numărul unu în lume în acest moment, dar am venit să o văd pe cea mai bună din lume din toate timpurile (n.r. - Serena). Am făcut ce am simţit, nu m-am gândit că se va face atâta caz. Am vrut să le văd pe surori cum joacă pentru că le respect şi le admir enorm.