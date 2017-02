Hagi, acuze dure la adresa jucătorilor după înfrângerea cu Astra: „Nu ştiu dacă mai au chef de fotbal“

"Trebuie să uităm de acest meci, trebuie să vorbim foarte puţin, pentru că nu am existat pe teren. Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ. A fost un joc foarte slab din partea noastră. În această seară, din păcate, am picat testul, nu am jucat nimic. Nu m-a surprins Şumudică, m-a surprins echipa mea. Nu ştiu dacă ai mei mai au chef de fotbal, nu ştiu dacă mai vor să joace fotbal. Am fost slabi şi atât" , a declarat Gheorghe Hagi pentru Dolce Sport.

Viitorul rămâne în continuare lider în Liga I, dar distanţa faţă de Steaua s-a micşorat la trei puncte.