FOTO Acum zece ani şi o zi, Simona Halep devenea campioană la Roland Garros, în turneul junioarelor. Ce declara sportiva noastră în 2008

La zece ani şi o zi, Halep va încerca să triumfe şi la senioare, în finala de azi cu Sloane Stephens.

în trei seturi, 6-4, 6-7, 6-2. Iată ce spunea Simona la vremea respectivă:

„A fost un meci foarte important pentru mine, am fost foarte emoţionată, dar am câştigat pentru că am fost mai ambiţioasă. În setul secund mi-a fost puţin frică de victorie, am fost copleşită de emoţii dar am câştigat în decisiv poate şi pentru că ea era mult mai obosită ca mine“,



Ea devenea atunci a treia reprezentantă a României care câştiga Roland Garrosul la juniori, după Maria Simionescu în 1974 şi Andrei Pavel în 1992. „Nu ştiu cum juca Simionescu, nu am văzut-o niciodată, dar Andrei Pavel este idolul meu şi într-o zi aş vrea să fiu ca el. Ambiţia lui este extraordinară şi joacă foarte bine şi asta vreau să fac şi eu“, mai spunea Simona în 2008.

În 2008, ea a învins-o în finală pe Elena Bogdan, de care a trecut cu