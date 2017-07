Fotbalul e mai sărac fără ei. Şase jucători de top s-au retras la finalul sezonului

Francesco Totti a avut parte de o retragere de neuitat. După 25 de ani petrecuţi sub tricoul Romei, fotbalistul italian, care va împlini 41 de ani în septembrie, a pus ghetele în cui. Totti a jucat în ultimul sezon 18 meciuri şi a marcat două goluri şi lasă în urmă o carieră impresionantă cu 619 jocuri şi 307 goluri la AS Roma. El a jucat de 58 de ori şi a dat 9 goluri pentru Italia, fiind campion mondial în 2006 şi vice-campion european în 2000. Cu AS Roma, Totti a câştigat cinci trofee interne.

Philip Lahm a decis să abandoneze fotbalul deşi are doar 33 de ani. O hotărâre cumva anunţată de retragerea de la echipa naţională petrecută în 2014, imediat după ce a devenit campion mondial cu Germania. Lahm a spus atunci că vrea să lase locul tinerilor, iar acum a procedat la fel şi la Bayern Munchen, echipă pentru care a jucat din 2012, cu o întrerupere de doi ani când a fost împrumutat la Stuttgart. Are 21 de trofee cu Bayern Munchen, între care şi Liga Campionilor, şi unul major cu naţionala Germaniei.





Xabi Alonso împlineşte 36 de ani în noiembrie, dar a hotărât să spună stop, deoarece nu mai avea nicio motivaţie. Spaniolul lasă în urmă o carieră cu adevărat impresionantă, derulată la Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid şi Bayern Munchen. Are 114 selecţii în naţionala Spaniei şi e campion mondial (2010) şi dublu campion european (2008 şi 2012). A câştigat Liga Campionilor cu Liverpool şi Real Madrid şi în total are în vitrină 14 trofee cu echipele de club.

Dirk Kuyt şi-a anunţat şi el retragerea. Blondul care timp de zece ani (2004-2014) a lipsit rar din atacul Olandei are aproape 37 de ani şi 104 selecţii la naţională. A jucat la Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahce şi din nou Feyenoord. A câştigat cel puţin câte un trofeu cu fiecare dintre echipele la care a jucat. În 2010 a fost cu Olanda vice-campion mondial, iar la CM 2014 a terminat pe locul al treilea. Kuyt a câştigat singurul său titlu în Olanda, în chiar ultimul sezon în care a jucat.



Ivica Olici, unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria naţionalei Croaţiei, pune capăt carierei la aproape 38 de ani. Olici şi-a petrecut ultimul sezon la Munchen 1860, dar în ultimii zece ani a jucat numai în Germania, la Hamburg SV, Bayern Munchen şi Wolfsburg. Ivica Olici are 104 selecţii şi 20 de goluri pentru Croaţia şi s-a retras de la echipa naţională în martie 2016. În ţara natală, Olici a mai jucat la NK Zagreb şi Dinamo Zagreb. El a mai jucat şi în Rusia, la TSKA Moscova.



Alvaro Arbeloa a fost campion mondial cu Spania, în 2010, şi campion european în 2008 şi 2012. Fostul fundaş al lui Real Madrid a evoluat în ultimul sezon la West Ham, unde a avut însă un an de coşmar cu doar trei meciuri jucate. Arbeloa a petrecut opt ani la Real Madrid (2004 - 2005, 2009-2016) şi a câştigat de două ori Liga Campionilor. El a jucat de 56 de ori pentru naţionala Spaniei între 2008 şi 2013. Are opt trofee câştigate cu Real Madrid în cea de-a doua perioadă petrecută acolo.