Există şi antrenori care încă mai cred că bătaia e ruptă din rai: „Nu este un capăt de ţară o mică corecţie. O palmă părintească nu strică niciodată!“

Nu şi Flavius Stoican, antrenorul celor de la Pandurii Târgu-Jiu. „Nu spun că Leo a făcut un lucru bun în acel moment, dar să nu uităm că el l-a debutat în Liga I pe acest Golofca. Iar când un jucător îşi aruncă tricoul, este un gest la fel de grav ca cel al lui Leo Grozavu. Vreau să spun că nu este un capăt de ţară că Leo i-a aplicat o mică corecţie. Nu mi-a plăcut nici declaraţia lui Golofca: «Ori eu, ori antrenorul!». Este prea mult. Se uită că poate era jucătorul care bătea la porţile echipei din Botoşani şi nimeni nu-l băga în seamă. Am luat şi eu palme. Şi nu doar eu. Nu am făcut atâta caz. Palme părinteşti, apoi nu ştiam noi cum să ne băgăm în seamă sau pe sub pielea antrenorului. Nu vreau să dau nume, dar să ştiţi că am luat şi eu palme şi nu am făcut atâta tam-tam. Au fost palme părinteşti care mi-au prins bine. Şi nu doar eu am primit! Am văzut şi poze cu buza lui Golofca. Hai, lasă, joacă fotbal“, a declarat Stoican, citat de publicaţia locală "Pandurul".