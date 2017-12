Dinamo a învins FC Voluntari, scor 2-0, în Liga I. Oaspeţii au avut un gol valabil care n-a fost acordat

Golurile au fost marcate de Anton ‘7 şi Katsikas ‘15.

1-0: Anton a înscris cu o lovitură cu capul din apropiere, după un corner executat de Hanca.

2-0: Katsikas a marcat cu capul din şase metri.

FC Dinamo Bucureşti: Penedo – Romera, Nedelcearu, Katsikas, St. Filip – P. Anton (Mahlangu '71), Nascimento – Hanca, Rivaldinho (Bokila '65), Salomao – Nemec (Dudea '85). Antrenor: Vasile Miriuţă

FC Voluntari: Petrariu – Filipov, C. Achim, I. Balaur, Acsinte – Sânmărtean (Răuţă '53), C. Lazăr (Novac '46) – Căpăţână (Marinescu '67), Ivanovici, Pârcălabu – G. Deac. Antrenor: Claudiu Niculescu

Voluntariul ar fi putut marca la o fază din minutul 54, când mingea trimisă cu capul de Achim a depăşit linia porţii, dar arbitrii nu au validat golul. "Tot meciul s-a decis în primele 15 minute. Dar cred că spre deosebire de ultima perioadă nu am făcut un joc rău astăzi. Două ocazii mari, cred că şi un gol valabil. Dacă se valida acel gol am fi intrat în joc. Cursul jocului putea fi altfel, era minutul 50 şi ceva, cred. Ne-au prins şi ne-au taxat şi acolo s-a scris istoria acestui joc, în primele 15 minute. Sunt foarte supărat, îmi găsesc destul de greu cuvintele. Trebuie să fie vreo zece camere doar pe linia porţii. Dar nu din cauza arbitrajului am pierdut acest meci", a spus antrenorul Claudiu Niculescu la Digi Sport.