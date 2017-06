De ce trofeul pe care Ion Ţiriac nu mai vrea să-l acorde la Madrid este cu adevărat special în lumea tenisului. Din ce este realizat şi cât valorează

Omul de afaceri i-a scris şi preşedintelui Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste de Tenis, Steve Simon, pentru a-şi anunţa decizia de a suspenda acordarea trofeului la turneul de categorie Premier Mandatory Madrid Open.

"Ca urmare a comentariilor publice agresive ale WTA în legătură cu acordarea Trofeului Madrid în acest an, în prezenţa domnului Ilie Năstase, vă informez prin prezenta că am decis să retrag acordarea trofeului meu la competiţia feminină. Fac referire la trofeul din aur şi diamante şi la replicile din argint masiv, acestea nu vor mai fi acordate câştigătorilor competiţiilor feminine de la Madrid. Acest trofeu este un simbol oferit de mine personal câştigătorului turneului şi pot fi prezent eu însumi sau printr-un invitat ales de mine la ceremonia de acordare a trofeului. WTA nu este împuternicită să-mi cenzureze libertatea de a face o invitaţie specială la acordarea trofeului. De-a lungul timpului, am fost onorat că au acceptat invitaţia mea la festivitate Regina Spaniei, Prinţul Moştenitor al Spaniei, Primarul Madridului. În acest an, invitaţia mea a fost acceptată de domnul Ilie Năstase. Am fost informat că WTA l-a amendat pe proprietarul turneului pentru că a permis invitatului meu să participe pe teren la festivitatea de premiere. Din nou, consider acest comportament al WTA drept consecvent agresiv, în afara competenţei WTA", se arată în scrisoarea trimisă de Ţiriac.

Trofeul "Ion Ţiriac", considerat de "high tech", are 43 de centimetri înălţime, 7,5 kilograme şi 96 de componente. Trofeul este sub forma unei coloane pe care sunt ataşate, în spirală, 32 de rachete de tenis cu numele jucătorilor şi jucătoarelor care au câştigat cele mai multe turnee de Grand Slam de-a lungul timpului. Trofeul a fost realizat de elveţianul Roland Alexander Iten. "Când l-am cunoscut pe Ion Ţiriac, mi-a cerut să fac un trofeu special pentru turneu şi dorea ceva diferit de ceea ce s-a văzut până în prezent, dar şi să fie menţionate numele care au făcut istorie în acest sport. Nu ştiu la cât s-ar putea ridica valoarea trofeului. Piesa este realizată din aur roz de 18 carate, are 33 de diamante încrustate şi a fost făcută prin munca manuală a mai multor persoane. Ar fi vorba de câteva milioane", a declarat Iten.

Pentru ca un tenisman să ducă trofeul din aur şi diamante acasă, el trebuia să câştige turneul de trei ori consecutiv, ceea ce nu s-a întâmplat. La fiecare ediţie, câştigătorul lua acasă o replică din argint a trofeului.