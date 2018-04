Cea mai cunoscută lesbiană din tenis se retrage: „Vreau să stau lângă copiii mei“

Casey Dellacqua şi-a anunţat astăzi retragerea din activitate printr-un mesaj audio postat pe reţelele de socializare. Jucătoarea australiană, în vârstă de 33 de ani, a câştigat de-a lungul carierei 7 titluri la dublu din 20 de finale disputate.

De asemenea, a reuşit să câştige un titlu de Mare Şlem la dublu mixt: Roland Garros 2011 (/ Scott Lipsky).La dublu a jucat 7 finale de Mare Şlem – Roland Garros 2008 (/ Francesca Schiavone), ’15 şi ’17, US Open 2013, ’15 (Yaroslava Shvedova), Australian Open 2013, Wimbledon 2013 – 5 dintre ele alături de compatrioata ei, Ashleigh Barty, toate pierdute.

Cel mai bun clasament pe care l-a atins la dublu a fost locul 3 / 1 februarie 2016 şi la simplu, 26 WTA / 29 septembrie 2017.

În clasamentul WTA al probei dublu de luni, ea se clasa pe locul 9.

Motivul pentru care Casey a dorit să se retragă a fost acela de a petrece mult mai mult timp alături de copii, de familie. Casey şi partenera ei, Amanda Judd au doi copii – născuţi de aceasta din urmă – un băiat, Blake Benjamin, născut în 2013 şi o fată Andie, născută în mai 2016. Dellacqua a fost una dintre primele jucătoare din WTA care a recunoscut că e lesbiană.

Într-o declaraţie audio, Casey a spus printre altele că întrebată fiind ce moştenire doreşte să rămână în urma ei, a răspuns:"Nu vreau să rămân în amintirea oamenilor că am câştigat de trei ori Wimbledonul sau alte lucruri de felul acesta.Ci că am fost o bună concurentă. Am fost amabilă cu echipa mea şi cu toată lumea. Să fiu o persoană aşa cum m-au învăţat părinţii mei"

Sursa tenisite.info