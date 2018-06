Buzărnescu şi-a luat cel mai frumos suvenir de la Paris: Cu ce s-a ales după superba aventură de la French Open

Mihaela Buzărnescu (33 WTA) a fost la un meci distanţă de a atinge a doua săptămână de la French Open, iar asta în condiţiile în care până la Roland Garros nu câştigase nicio partidă la un Grand Slam!





Copleşită de emoţii contra lui Madison Keys (13 WTA), românca de 30 de ani a fost eliminată, însă a părăsit turneul foarte mulţumită de ce a realizat, după cum i-a mărturisit reporterului Digi Sport prezent la Paris, Sebastian Perju.





Ce a spus Buzărnescu?





*Amintirea cea mai importantă va fi că am ajuns aici, că am avut o săptămână de vis, mai ales că am avut parte şi de susţinători de care sper să am parte şi pe viitor.





*Un suvenir încă n-am luat de la Paris, dar stai, de fapt, cel mai frumos suvenir e rezultatul meu.





*Vor urma turneele pe iarbă şi în funcţie de rezultatele pe care le voi avea voi participa şi la turneul din Bucureşti.