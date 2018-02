Becali, foc şi pară după derby: „Gata! Pe acest jucător nu-l veţi mai vedea nici în lot!“. Toate reacţiile

Gigi Becali e sfătuit în deciziile pe care le ia de Mihai Stoica, managerul care se laudă, periodic, că e printre cei mai pricepuţi oameni din fotbalul românesc. Finanţatorul roş-albaştrilor a povestit, în vară, ce i-a transmis Stoica, după ce a fost adus portarul Andrei Vlad la echipă.

„După ce l-am luat, Meme - care e foarte exigent la transferuri - mi-a zis că acest copil e fenomen. Cică nu l-ar da acum pe 5 milioane. Meme mi-a zis că îţi dă fiori când stă în poartă, e de pe altă planetă“, a fost declaraţia latifundiarul despre goalkeeper-ul de 18 ani pe care a dat 400.000 de euro.

Vlad a ajuns acum titular la FCSB, după plecarea lui Niţă la Sparta Praga, însă a comis mai multe greşeli, inclusiv în derby-ul cu Dinamo. Furios, Gigi Becali a dat de pământ cu el şi cu Enache la finalul derby-ului.

Ce s-a spus după derby la Telekom Sport şi Digi Sport?

Gigi Becali: Gata cu Messi al portarilor (n.r. - Andrei Vlad), m-am convins! M-am convins cu episodul Vlad. L-am lăsat, poate o să mai apere un meci, vedem, nu ştiu. O să mă consult cu MM, cu Dică (n.r. - despre folosirea lui Vlad). Nu se poate aşa ceva. E prea mult, e prea lejer, prea neconcentrat. Dinamo a muncit mult, noi.....Enache nu o să mai fie nici rezervă. Eu nu-l mai ţin în lot pe Enache! Eu sunt mulţumit pentru că echipa a reacţionat. Dacă noi marcam acolo...Dacă Enache nu poate să dea gol din cinci metri. Era alta soarta meciului. El se crede pe scena de modă. Fii, mă, mai ager, fii mai agitat! Ne-a bătut Vlad, altceva nu pot să zic. Sunt mulţumit de echipă. Pe Enache nu o să-l mai vedeţi. Bine că am marcat, că dacă nu egalam, eram la trei puncte de CFR Cluj), când se înjumătăţeau punctele. Au luptat până la final, dar oamenii n-au ce face, dacă n-au portar în poartă, nu pot câştiga meciul. Am dominat tot meciul, ei au jucat numai la contraatac. Dacă marcam din prima, la revedere. De Coman nu pot să spun nici bune, nici rele, la meciul ăsta. El a dat pase să o bage mingea în poartă Enache şi cu Popescu.

Felipe Teixeira: Dinamo a avut 2-0 şi am putut egala în ultima secundă, ca să zic aşa. Să spunem că e OK. Sunt mulţumit de joc, am creat multe ocazii, echipa arată de la meci la meci mai bine şi mă bucur pentru asta. Suntem trişti că n-am luat trei puncte azi. Am muncit foarte mult, n-a fost uşor să facem meciul ăsta după Lazio, dar cred că o să ajungem foarte bine în play-off.

Nicolae Dică: Am trăit meciul cu intensitate. Am avut momente bune si am avut multe ocazii, dar la un moment dat am crezut că e una dintre zilele acelea în care mingea nu vrea să intre în poartă. Am greşit la ambelele goluri ale lui Dinamo, dar am reuşit să revenim şi ne-am creat multe ocazii. Cred că dacă mai erau 7 sau 8 minute reuşeam să câştigăm. La primul gol a fost o greşeală colectivă. Nu trebuia să ajungă mingea la Vlad şi nu trebuia să degajăm. Pe Torje n-am reuşit să-l oprim la primul gol...Am greşit la ambele goluri.

Vasile Miriuţă: E greu în acest moment, e tristeţe mare. Nu aveam voie în ultimele 10 minute să luăm două goluri. A fost lipsă de concentrare, n-am făcut marcajul cum trebuie. Suntem cu toţii supăraţi, nici n-am vorbit cu jucătorii. Mâine o să discut cu ei, să-i îmbărbătez şi să ne montăm pentru confruntarea cu Astra, de la Giurgiu. Nu s-a schimbat nimic, trebuie să mergem să câştigăm în ultima etapă. Am vrut să-l schimb pe Nemec, dar Nistor mi-a spus că nu mai poate. Are o problemă. Asta a fost o mare problemă în jocul nostru. Îmi pare rău şi de Pesici, că nu e la 100% fizic. Dacă nu avea probleme, rămânea până la final pe teren. 100% avem încredere în noi. De mâine ne ridicăm, suntem caractere puternice. Împreună vom învinge.

Gabi Torje: Nu poţi niciodată să fii mulţumit de tot ce se întâmplă. Ne pare rău de aceste puncte pierdute pe final. Dar, chiar dacă am fi câştigat, eram obligaţi să mergem la Astra cu gândul la victorie. Va fi un meci care pe care, mergem la Giurgiu să ne luptăm. FCSB e o echipă valoroasă, s-a văzut şi joi acest lucru, cu Lazio. Dacă eram atenţi, însă, puteam să învingem. Asta e, ridicăm capul şi mergem înainte. Când am ajuns la Dinamo, ştiam că se poate întâmpla şi acest lucru, să nu ne calificăm în play-off. Eu sunt sigur că, dacă ne vom concentra 100%, vom învinge la Giurgiu.

Dan Nistor: Eram foarte aproape de a ne califica în play-off, e foarte greu. N-a fost nicio problemă fizică, doar că a fost o tensiune imensă. Eram obligaţi să câştigăm, era o presiune mare asupra noastră. A fost un dezastru să conduci cu 2-0 şi să fii egalat în prelungiri. Doar în sufletul nostru să nu fiţi! Ultimul meci (n.r. - cu Astra) va fi unul incredibil de greu. Obligatoriu trebuie să câştigăm cele trei puncte.