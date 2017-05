Americanii au descoperit de ce este Simona Halep favorită la Roland Garros Jucătoarea noastră poate da lovitura

Halep a câştigat turneul de la Madrid şi a jucat finala la Roma, drept pentru care este văzută ca principală favorită la câştigarea Roland Garros. Americanii de la World Magazine au identificat şi un argument important în favoarea ei.

"Serena Williams e însărcinată, iar Maria Şarapova nu a primit drept de participare. Kerber e pe locul 1 în WTA şi teoretic ar fi favorită. Totuşi, Kerber n-a mai câştigat un trofeu din vara anului trecut. Nici campioana de anul trecut, Garbine Muguruza, n-a mai câştigat un turneu chiar de atunci şi, la fel ca Kerber, nu pare într-o forma bună. Karolina Pliskova a spus ca nu se simte bine pe zgura si trebuie s-o credem", scriu americanii, care îşi îndreaptă ochii către Simona Halep: "Ar putea cîştiga primul ei turneu de Grand Slam din carieră. În trecut, când se afla pe locul 2 in ierarhia WTA, Simona a avut probleme din cauza presiunii la multe turnee majore, dar anul acesta a jucat mult mai relaxat si s-a impus la Madrid. În plus, ea a arătat un joc consistent în 2017 pe zgură".

Alte tenismene creditate cu şanse la Paris sunt Dominika Cibulkova, Svetlana Kuzeţova, Elina Svitolina si Elena Vesnina. La capitolul surprize ar putea fi Anastasia Pavlyuchenkova si Anastasia Sevastova.

Simona Halep nu a câştigat niciun Grand Slam în carieră, doborârea acestui hop fiind obiectivul ei principal