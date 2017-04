Alibi pentru un eventual eşec. Stoica: „Sunt tare îngrijorat de arbitraje, suntem dezavantajaţi în fiecare meci“

"Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu arbitrajele în play-off. În mod normal ar trebui să fie doar şase echipe care să se bată pentru titlul de campioană şi pentru ordinea finală. Unii arbitri am senzaţia că cred că s-au calificat şi ei în play-off sau în sferturile Cupei României. Am tăcut din gură după meciul pe care l-am jucat cu Universitatea Craiova, când Haţegan a trecut cu vederea un fault la Achim în faza premergătoare dictării primei lovituri de pedeapsă împotriva noastră. Am tăcut din gură şi după meciul de la Ovidiu, unde acelaşi Haţegan, liderul arbitrilor români, nu a vrut să dicteze o lovitură de pedeapsă care se impunea în favoarea nostră la 0-0, când Ţîru l-a împins cu ambele mâini pe Bălaşa, Bălaşa fiind jucătorul care atinge mingea cu capul. Iar Haţegan fiind la câţiva metri... Nu are nicio scuză. Nu a vrut să acorde lovitură de pedeapsă în favoarea echipei noastre. Dar am tăcut", a spus Stoica.

El a precizat că Ovidiu Haţegan a dezavantajat-o pe CSU Craiova la meciul de miercuri cu Dinamo, din Cupa României. "După ce am văzut în Cupa României la sfertul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, nu am cum să tac, pentru că la acest meci Haţegan nu a dorit să acorde lovitură de pedeapsă la faultul clar asupra lui Bancu, l-a eliminat cu mare largheţe pe Băluţă şi nu a dorit să îl elimine pe Filip, nu a dorit să îi acorde al doilea cartonaş galben. Eu nu fac nicio referire la niciun club, fac referire în primul rând la Haţegan, pentru că în situaţia în care cel considerat cel mai bun arbitru român, care arbitrează în Liga Campionilor, comite asemenea erori care nu pot fi scuzate, atunci am toate motivele să fiu îngrijorat de ceea ce se va întâmpla cu arbitrajele în actuala ediţie de campionat".