Vaccinul împotriva hepatitei B, epuizat în toată ţara

Criza vaccinului împotriva hepatitei B s-a adâncit la început de an, proaspetele mămici apelând disperate la medicii pediatri şi la cei de familie în speranţa că aceştia pot face vaccinul pe care nu l-au obţinut în maternitate, la naştere. Însă şi aceştia dau din umeri, precizând că stocuri nu mai există nici în cabinete, nici în farmacii şi nici la producător. Acesta din urmă a sesizat deja Agenţia Naţională a Medicamentului, înştiinţându-i pe oficialii români că nu va mai aduce vaccin până în anul 2017. Între timp, părinţii şi-au îndreptat privirile spre Bulgaria şi Ungaria, ţări vecine în care serul împotriva hepatitei B se mai găseşte, însă tot cu dificultate.



„Se pierd copilaşi nevinovaţi pe drum, ceea ce este de neacceptat. Toţi cei implicaţi se joacă cu vieţile unor copii. Chiar dacă semnale că vaccinul nu se găseşte în doze insuficiente erau de anul trecut, de la începutul anului primim zilnic sesizări de la familii care vor să facă vaccinul şi nu-l găsesc”, a explicat Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), precizând că au mai existat sincope şi în anii precedenţi, dar nu la fel de grave ca aceasta.



Spitale mari şi maternităţi, fără vaccin



De pildă, unităţi sanitare mari din Capitală nu au la dispoziţie serul, iar mămicile care şi-au făcut toate analizele şi care nu suferă de hepatita B sunt sfătuite să aştepte două luni pentru ca micuţilor să li se administreze vaccinul hexavalent, eficient inclusiv împotriva hepatitei B. Problema, însă, e că şi serul hexavalent nu a mai ajuns în cabinete de la începutul acestui an, spune medicul de familie Daniela Ştefănescu.



„Am nou născuţi preluaţi şi nevaccinaţi şi le-am sfătuit pe mămici să fie înţelegătoare şi să mai aştepte. S-au făcut modificări în schema de vaccinare şi începem administrarea vaccinului hexavalent la o lună şi jumătate, deci mai repede. Dacă mama a fost investigată şi nu are virusul şi a fost urmărită sarcina, atunci nu sunt riscuri mari”, a completat doctorul.



Unifarm caută soluţii în străinătate



Copiii cei mai expuşi sunt cei care se nasc din mame purtătoare de virus B. În momentul în care s-a dat startul la vaccinarea bebeluşilor împotriva virusului hepatitic B, incidenţa bolii a scăzut de la 30% la sub 3%. Însă compania naţională Unifarm caută deja soluţii pentru a aduce, în primă instanţă, 70.000 de doze de vaccin.

„Căutăm peste tot un substitut al acestui vaccin, suntem deja în negocieri cu anumiţi producători, dar am observat o măsire semnificativă a preţurilor, atât pentru vaccinul împotriva hepatitei B cât şi în cazul celui hexavalent. Impresia noastră este că producătorul a făcut o microproducţie pentru a creşte preţurile. În primă fază, vrem să aducem 60.000 - 70.000 de doze, care să ajungă o lună, două, apoi vom încerca să suplimentăm la 500.000 de doze”, a declarat, pentru „Adevărul”, Adrian Ionel, şeful Unifarm, adăugând că Institutul Cantacuzino nu poate produce un astfel de ser.