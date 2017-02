UPDATE Cod galben de ceaţă şi de ninsori în mai multe judeţe

UPDATE: Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, şi cod galben de ninsoare pentru cinci judeţe. Până la ora 15.00, judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea sunt sub atenţionare cod galben de ninsoare. Potrivit ANM, în aceste zone se va depune un strat nou de zăpadă de peste 15 centimetri.

De asemenea, ANM a emis noi atenţionările cod galben de ceaţă, care vizează judeţele Vaslui, Botoşani şi Neamţ, unde vizibilitatea este local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, fiind şi condiţii de formare a poleiului, şi sunt în vigoare până la ora 12.00, potrivit news.ro. De asemenea, a fost prelungită atenţionarea cod galben de ceaţă pentru judeţul Iaşi până la ora 12.00, dar şi pentru judeţele Maramureş şi Cluj, până la ora 10.00, precum şi Harghita, până la ora 11.00.

Potrivit centrulului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, duminică dimineaţă se semnala ceaţă densă pe mai multe drumuri din judeţul Iaşi, scrie news.ro. Astfel, vizibilitatea era sub 50 metri pe DN28A, între kilometrii 3 şi 22( Ruginoasa - Iaşi- Paşcani) şi între kilometrii 26 şi 32 (Paşcani - Cristeşti), pe DN2E85, pe tronsonul Moţca - Cristeşti - Drăguşeni - limita cu judeţul Suceava, precum şi pe DE583 ceaţa reduce vizibiliatea între Strunga şi Roman sub 50 de metri.

De asemenea, este în vigoare şi o informare meteo de ploi, ninsori la munte şi depuneri de polei, valabilă până luni dimineaţă, la ora 10.00.

La ora 8, ANM e emis o atenţionare de cod galbend e ceaţă valabile pentru: judeţul Iaşi este sub cod galben de ceaţă până la ora 9.30, Maramureş până la ora 10.00, iar Harghita până la ora 11.00. În toate aceste zone, local, vizibilitatea este sub 200 de metri, iar izolat, poate scădea sub 50 de metri.

Temperaturi în creştere în unele regiuni

După risipirea ceţii, ne aşteaptă, în general, vreme bună, cu câteva ore de soare în unele zone, şi mai caldă. Temperaturile vor continua să crească, ajungând la valori termice peste mediile climatologice specifice perioadei, îndeosebi în vest, nord şi centru, potrivit ANM. Vor fi însă înnorări mai ales în prima parte a zilei, unde se vor semnala precipitaţii, pe arii relativ extinse în jumătatea de sud şi local în rest.

La munte, mai ales în Carpaţii Meridionali şi în Munţii Banatului, va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă. Va mai ninge şi în Oltenia, nordul şi nord-vestul Munteniei, iar în restul regiunilor precipitaţiile vor fi mixte, cu excepţia Dobrogeei şi Bărăganului unde vor fi mai ales ploi. Dimineaţa vor fi depuneri de polei, local în sudul şi centrul ţării şi izolat în celelalte zone. Temperaturile maxime, mai scăzute decât cele din ziua precedentă, în regiunile sudice, se vor situa între 2 şi 9-10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -6 şi 3 grade.