Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni: Cresc temperaturile până la 21 de grade. Unde vor fi prezente precipitaţii

În Banat, perioada de prognoză va debuta cu o vreme rece, chiar deosebit de rece pentru ultima decadă a lunii martie, cu valori diurne, în medie, de 8 - 9 grade şi nocturne între zero şi două grade. În intervalul 28 martie - 5 aprilie, un proces de încălzire treptată a vremii va determina atingerea unor valori medii de aproximativ 21 de grade pentru temperaturile maxime, respectiv de 8 grade pentru cele minime, vremea devenind caldă pentru început de aprilie. Ulterior, regimul termic va marca o scădere uşoara şi treptată, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză, se vor înregistra valori termice comparabile cu normele perioadei, respectiv 16 grade ca medie a maximelor diurne, şi 6 grade pentru minimele nocturne. Vor fi precipitaţii în fiecare zi a intervalului de prognoză, dar în jurul datelor de 29 şi 31 martie, precum şi pe 1 aprilie, acestea se vor semnala pe arii extinse.



În Crişana, pe 26 şi 27 martie, vremea se va menţine rece pentru această perioadă a anului, maximele termice vor atinge, în medie regională, 8 - 10 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de zero grade. Ulterior, va avea loc un proces de încălzire treptată, care va determina, pe 31 martie, o medie a temperaturilor diurne de 19 grade şi a celor nocturne de 7 grade, caracterizând o vreme caldă pentru ultima zi a lunii martie. În prima săptămână din aprilie, vor fi alternanţe termice, dar pe ansamblu, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 19 grade, cu cele mai ridicate valori în jurul datei de 4 aprilie şi cele mai coborâte la începutul şi sfârşitul săptămânii. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 4 şi 6 grade în această a doua jumătate a intervalului de prognoză. Probabilitatea pentru precipitaţii se va menţine ridicată în cele două săptămâni de prognoză, însă între 29 martie şi 1 aprilie, precum şi în jurul datei de 4 aprilie, acestea se vor semnala pe arii mai extinse şi pot fi, izolat, mai importante cantitativ.



În Transilvania, vremea rece se va menţine în primele zile ale prognozei, când se vor înregistra maxime diurne de aproximativ 8 grade şi minime nocturne situate între -4 şi zero grade, în medie regională. Regimul termic va marca, apoi, o creştere treptată, astfel încât, pe 31 martie, se vor atinge aproximativ 18 grade, ziua, şi 3 - 4 grade noaptea, vremea devenind caldă pentru final de martie. Intervalul 1 - 8 aprilie va fi caracterizat de uşoare variaţii ale temperaturilor medii diurne, ce se vor încadra, în general, între 14 şi 18 grade, cu cele mai ridicate valori în jurul datei de 4 aprilie. Cele mai scăzute valori se vor înregistra la începutul şi sfârşitul celei de-a doua săptămâni a intervalului de prognoză, când regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru prima decadă de aprilie. Probabilitatea de precipitaţii predominant sub formă de ploaie va fi în creştere după data de 27 martie.



În Maramureş, intervalul 26 - 29 martie va fi caracterizat de o vreme rece, cu valori medii ale temperaturilor diurne de 8 - 10 grade şi ale celor nocturne situate între -3 şi un grad. Vremea se va încălzi, iar pe 31 martie se vor înregistra maxime termice de aproximativ 17 grade şi minime de 6 grade, în medie regională, ce vor caracteriza un regim termic uşor peste cel obişnuit la sfârşitul lunii martie. Între 1 şi 8 aprilie, vor fi uşoare variaţii ale temperaturii aerului, între valorii medii de la 13 grade, ziua, şi 3 - 4 grade noaptea, la începutul şi sfârşitul acestui interval, până la 18 grade - ziua şi 5 grade - noaptea, în jurul datei de 4 aprilie. Se vor semnala precipitaţii pe arii relativ extinse pe întreg parcursul intervalului de prognoză, dar acestea vor fi mai însemnate cantitativ între 29 martie şi 1 aprilie, şi din nou în jurul datei de 4 aprilie.



În Moldova, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, valorile termice diurne vor marca o creştere treptată, de la 5 grade, în prima zi, până la 19 grade, pe 31 martie, când vremea va deveni caldă, apoi vor scădea până la 16 grade, în intervalul 1 - 2 aprilie. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni de prognoză, temperaturile maxime vor creşte din nou până la valoarea de 19 grade, pe data de 4 aprilie. Ulterior, regimul termic va marca o noua scădere, ajungându-se, în ultimele două zile de prognoză, la o medie regională de 14 grade. Temperaturile minime se vor situa sub norma climatologică în primele zile de prognoză, când vor fi cuprinse între -4 şi zero grade, apoi vor creşte până la 7 grade, în jurul datei de 1 aprilie. Prima săptămână din aprilie va fi caracterizată de un regim termic uşor fluctuant, concretizat prin maxime diurne situate, în general, între 4 şi 6 grade. Vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, pe tot parcursul perioadei de prognoză, dar probabilitatea ca acestea să se semnaleze pe arii mai extinse va fi ridicată pe 26 şi 27 martie şi, din nou, în jurul datei de 1 aprilie.



În Dobrogea, în intervalul 26 - 28 martie, vremea va fi rece, iar temperaturile maxime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 8 grade, apoi vor creşte treptat până la 16 grade pe 31 martie, când vremea va deveni caldă pentru sfârşitul lunii martie. În cea de-a doua săptămână de prognoză, variaţiile termice nu vor fi semnificative, astfel încât media temperaturilor diurne se va situa între 13 şi 16 grade, cu cele mai scăzute valori la începutul şi sfârşitul săptămânii şi cele mai ridicate la mijlocul acesteia. Temperaturile minime se vor situa în intervalul 26 - 29 martie în jurul normelor climatologice, cu valori cuprinse, în general, între două şi 4 grade, apoi vor creşte treptat până la valoarea de 9 grade pe data de 1 aprilie. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, regimul termic nocturn se va menţine relativ constant şi se va concretiza prin valori medii de 6 - 8 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor, în general slabe cantitativ, va fi mai ridicată în jurul datei de 26 martie.



În Muntenia, vremea, deosebit de rece la începutul intervalului, când se va înregistra o medie de 5 grade a temperaturilor diurne, se va încălzi uşor şi treptat, astfel că, până la sfârşitul lunii martie, va deveni caldă, cu o medie regională a valorilor diurne de aproximativ 22 de grade. În primele două zile ale lunii aprilie mediile diurne vor scădea spre 18 grade, iar în a doua săptămână de prognoză vor fi uşoare variaţii termice de la o zi la alta, iar media regională se va situa între 16 şi 21 de grade, cu cele mai scăzute valori la sfârşitul intervalului de prognoză. Temperaturile minime se vor situa în jurul unei valori medii de zero grade în primele patru zile, apoi vor creşte treptat până la sfârşitul primei săptămâni, spre aproximativ 7 grade. În cea de-a doua săptămână, mediile nocturne se vor încadra între 5 şi 7 grade. În primele zile ale intervalului de prognoză, precum şi în jurul datei de 1 şi 6 aprilie, vor fi precipitaţii pe arii relativ extinse, iar în celelalte zile probabilitatea de apariţie a acestora va fi mai redusă.



În Oltenia, vremea deosebit de rece de la începutul intervalului se va încălzi treptat şi va deveni caldă pentru sfârşit de martie. Media temperaturilor maxime va creşte de la 4 grade la 20 de grade în decursul primei săptămâni de prognoză. Cea de-a doua săptămână va debuta cu o scădere uşoară a mediilor diurne, spre 18 grade, urmată de o creştere până în data de 4 aprilie, când se vor înregistra 20 de grade, apoi o nouă scădere spre o medie de 16 grade la sfârşitul intervalului de prognoză. Temperaturile minime se vor menţine scăzute, situându-se în jurul unei valori medii de zero grade până pe 29 martie, după care vor creşte spre 7 grade la începutul lunii aprilie. Regimul termic nocturn va avea în a doua săptămână, de asemenea, uşoare variaţii, iar media temperaturilor minime se va situa între 5 şi 7 grade. În primele două zile, precum şi la sfârşitul primei săptămâni de prognoză, vor fi precipitaţii pe arii relativ extinse, iar în rest probabilitatea de apariţie a acestora va fi mai redusă.



La munte, vremea va fi rece în primele zile ale intervalului de prognoză, când maximele diurne se vor situa în jurul unei valori medii de zero grade, iar minimele nocturne vor fi negative, cuprinse între -6 şi -4 grade. Ulterior, va avea loc un proces de încălzire, astfel că, pe 31 martie, va fi mai cald decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii martie, media maximelor va fi de aproximativ 10 grade, iar minimele vor deveni uşor pozitive. În a doua săptămână de prognoză vor fi alternanţe termice, iar valorile diurne se vor încadra, în general, între 6 şi 8 grade, mai ridicate în jurul datei de 4 aprilie, spre 10 grade, iar cele nocturne vor fi cuprinse între -1 şi două grade, în medie, pe tot parcursul acestei săptămâni