INS: Numărul şomerilor a urcat cu 7.400 în luna mai, depăşind 478.000, după ce a atins un nivel minim istoric

Numărul de şomeri a crescut în a cincea lună a acestui an cu 7.425 faţă de luna precedentă

Luna mai este a treia lună din patru în care s-a înregistrat o creştere a şomajului după majorarea salariului minim pe economie cu 200 lei, la 1.450 lei, de la 1 februarie. Numărul de şomeri a crescut în a cincea lună a acestui an cu 7.425 faţă de luna precedentă, până la 478.312, iar rata şomajului a urcat la 5,4%, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În aprilie, în România erau 470.887 şomeri, nivel minim istoric, potrivit datelor revizuite semnificativ în scădere de către INS.

Un nivel atât de scăzut precum cel din aprilie al numărului de şomeri şi al ratei şomajului nu s-a înregistrat niciodată în România începând din 1994, de când se calculează şomajul după standardele BIM.

Datele revizuite în acest an arată, spre deosebire de primele estimări, că numărul de şomeri a coborât sub 480.000 încă din luna ianuarie 2017 şi s-a menţinut apoi sub acest prag.

Statisticile INS arată că numărul şomerilor a scăzut cu circa 70.000 în ultimul an, de la 548.346 în luna mai 2016.

Şomajul este în continuare mai mare în rândul bărbaţilor, cu o rată de 5,9% în luna mai, în timp ce, în rândul femeilor, şomajul este de doar 4,7%, mai arată datele oficiale.

De la începutul acestui an, şomajul a scăzut în ianuarie şi aprilie, dar a crescut în februarie, martie şi mai.