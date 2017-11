Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe şi în municipiul Bucureşti

Concret, municipiul Bucureşti se află sub Cod galben până la ora 09.00. De asemenea, sunt vizate de avertizare, până la ora 10.00, judeţele Alba, Bralov, Harghita, Sibiu, Covasna, Mureş. Aici, se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Până la ora 09.00 vor mai fi sub Cod galben de ceaţă şi judeţele Bacău, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Călăraşi dar şi în Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Suceava şi Neamţ.