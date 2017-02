Apocalipsa medicamentelor ieftine. Ce doctorii ar putea să dispară din farmacii de la 1 martie

O nouă criză pare să izbucnească în sistemul de sănătate după ce autorităţile au decis să pună în aplicare, de la 1 martie, o decizie prin care preţul la medicamentele eliberate cu reţetă care ies de sub patent scade cu 35%. Măsura a fost amânată toamna trecută de guvernul Cioloş în urma numeroaselor dosare depuse la producătorii de medicamente la Agenţia Naţională a Medicamentului, prin care notificau autorităţile că intenţionează să retragă sute de medicamente de pe piaţă dacă preţurile vor scădea.



Concret, anul trecut, ministrul tehnocrat Vlad Voiculescu a semnat ordinul care prevedea o scădere etapizată, în doi ani, a medicamentelor care ies de sub patent, prima reducere, de 10%, fiind prevăzută în luna ianuarie 2017.



Alba neagra cu reducerea preţului de opt ani



Acum, însă, guvernul Grindeanu a anunţat că reducerea va fi de 35%, dintr-un singur foc, cu aplicare de la 1 martie. Dar specialiştii atrag atenţia că măsura, deşi pare să fie în beneficiul pacienţilor, ar putea avea efecte contrare, la fel cum s-a întâmplat în 2015, când preţul medicamentelor a fost reactualizat, iar accesul pacienţilor la tratamente a fost îngreunat, aceştia fiind nevoiţi să alerge mai mult pentru a-şi procura medicamentele.

De departe, cei mai îngrijoraţi sunt reprezentanţii pacienţilor, care se tem că deşi totul pare să fie în beneficiul lor, efectul va fi unul contrar - lipsa medicamentelor.



„Practic, preţul medicamentelor inovative, adică cele mai scumpe, scade cu 35%, atunci când ies de sub patent, ceea ce nu ar fi neaparat ceva rău. Spre exemplu, interferonul free, care acum costă 50.000 de euro, s-ar ieftini oricum la câteva mii în cei zece ani cât e valabil patentul, pentru că apar alte molecule în spate. Problema este să îl mai aducă producătorul în ţară, să fie un medicament accesibil. E un întreg cerc vicios, legea e făcută şi gândită din punct de vedere economic, nu al pacientului”, a explicat Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC).



Astfel, spune acesta, se va ajunge în situaţia ca producătorii să prefere să ducă medicamentele pe alte pieţe, România fiind oricum ţara cu preţul european cel mai mic prin decizia luată în 2015. Şi vaccinurile care se administrează acum în programul naţional de imunizare sunt vizate de măsură, spune şi Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM).



Ce medicamente nu se vor mai găsi



Iar Unifarm nu pare să fie soluţia salvatoare dacă deficitul de medicamente ar fi unul major, completează specialiştii. „E un populism care nu ajută pe nimeni. Vom fi un Black friday non stop. Iar Unifarm nu va putea face faţă, nu găseşti medicamente de azi pe mâine”, a mai spus Gănescu.



Printre medicamentele care se află în pericol de dispariţie sunt cele din sfera cardiologiei, neurologiei, pneumologiei, oncologiei, transplant şi hematologie. „Problema este că nu se apelează la producătorii locali pentru a acoperi anumite lipsuri. Dintr-o listă de 6.000 de medicamente care lipsesc, 5.000 ar putea fi produse în România. Dar există clar o preferinţă pentru a aduce medicamente de afară”, a explicat Dragoş Damian, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, subliniind că din 30 de fabrici româneşti de medicamente, trei sunt în şomaj tehnic.

Nicolae Done, Johns Hopkins School of Public Health, SUA

Adevărul: Se va vedea reducerea de preţ în buzunarul românului?



Nicolae Done: Da, guvernul vrea să reducă preţurile. Politica este însă într-adevăr una riscantă, motiv pentru care ar trebui făcute studii detaliate ale pieţei şi ale accesului pe categorii de medicamente. Apoi, e nevoie de politici raţionale care să maximizeze accesul pacienţilor cu un buget stabilit care să asigure echilibrul cu alte priorităţi bugetare, precum investiţiile în educaţie, infrastructură, etc.



Românii au deja probleme în a-şi găsi medicamentele în farmacii. Se va adânci criza?



În primul rând, nu aş ajunge neapărat la concluzia că situaţia actuală e o criză. Site-ul medicamentelipsa.ms.ro, deşi util pentru a reclamă probleme locale, nu ne spune destule pentru a generaliza. Efectul reducerii de preţuri va depinde de categoria specifică de medicamente şi de marja de profit pe care furnizorul o are. De obicei, când medicamentele ies de pe patent, preţul are destulă marjă să scadă, mai ales că alte medicamente intră mereu pe patent.



Care sunt consecinţele pe termen mediu la nivel de sistem?



Sunt posibile unele lipsuri, din nou pe medicamente sau categorii specifice. E puţin probabil că producătorii mari vor ieşi de pe piaţă românească, care este destul de mare încât să asigure venituri substanţiale. De asemenea, foarte important e modelul economic al furnizorilor de medicamente. Majoritatea costurilor acestora sunt de cercetare şi dezvoltare, urmate apoi de marketing. Odată ce medicamentele sunt pe piaţă, costurile de producţie sunt relativ mici. Prin urmare, furnizorii pot face profit şi la preţuri reduse (cu unele excepţii) şi folosesc aceste profituri pentru a finanţa cercetarea pentru medicamentele în curs de dezvoltare. În final, preţurile sub patent sunt de obicei foarte mari, există destulă marjă pentru reducerea preţului.