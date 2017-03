5.000 de oportunităţi de carieră la târgul Angajatori de Top. Ce caută specialiştii în recrutare în CV-urile candidaţilor

Potrivit organizatorilor, 10 companii din top 15 cei mai doriţi angajatori, între care Oracle, Microsoft, IBM, Coca-Cola sau Vodafone vor fi prezenţi la evenimentele de carieră, unde speră să gsească atât candidaţi cu experienţă în câmpul muncii dar şi tineri proaspăt ieşiţi de pe băncile facultăţii.

Mai exact, din cele 5.000 de poziţii deschise, 17% dintre joburile deschise sunt adresate candidaţilor cu peste 3 ani experienţă, 32% persoanelor cu 1-3 ani experienţă, în timp ce 38% sunt joburi pentru candidaţii entry-level, iar 13% sunt poziţii în cadrul programelor de internship.

Domeniile cu cei mai mulţi angajatori

Cei mai mulţi angajatori sunt din domenii precum: IT & Telecom (32%), Servicii şi BPO (17%), Finanţe-Bănci (14%), FMCG (11%), Retail (9%), Inginerie & Automotive (6%), Logistică (3%), Audit & Taxe (2%), Marketing (2%).

„Toate companiile prezente vor avea poziţii deschise în Bucureşti, iar peste 50% dintre ele vor avea şi oportunităţi de carieră pentru cei cu planuri de relocare în oraşe precum: Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Arad, Alba-Iulia, Braşov, Bacău, Piteşti, Ploieşti, Târgovişte, Suceava, Craiova, iar printre beneficiile oferite sunt bonusuri de relocare, locuinţe de serviciu sau acoperirea costurilor de cazare pentru o perioadă determinată, respectiv transportul gratuit”, arată organizatorii.

· Angajatori de TOP Timisoara: 17-18 martie, Centrul Regional de Afaceri Timisoara

· Angajatori de TOP Bucuresti: 24-25 martie, Sala Palatului

· Angajatori de TOP Virtual: 3-16 aprilie, pe www.hipo.ro

Tinerii din universităţi sar peste stagiile de practică

Ultimele studii arată însă că şapte din 10 companii se plâng că nu găsesc angajaţii potriviţi şi subliniază că tinerii au nevoie de o perioadă prea lungă de adaptare la locul de muncă, asta pentru că vin total nepregătiţi după ce termină facultatea. De altfel, o tendinţă în rândul acestora este aceea de a sări peste stagiile de practică din timpul studenţiei, arată şi Gabriel Chichioreanu, specialist în recrutare.

„Sunt universităţi la care un student are nevoie de 180 de ore de practică. Un student cu atâtea ore de practică pe an ar trebui să ştie ceva când ajunge în companie. Dacă adeverinţa e doar o hârtie obţinută de la un angajator fără ca studentul să fi trecut pe acolo, normal că experienţa lui la final de facultate este redusă. Iar dacă punem la socoteală că nu face voluntariat şi nu se implică în activităţi extracurriculare, nu are multe şanse în faţa angajatorului”, a declarat Gabriel Chicioreanu, consultant în carieră.

Pe ce se va pune accent în 2017