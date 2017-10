Vosganian:Nu-i normal ca eu să văd că paşte vaca pe câmp şi să-mi pun în cafea lapte din Austria. O parte din grâul produs nu produce impozite, deci noi nu putem construi drumuri

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

În 2018 se îngheaţă schemele de personal, daţi oameni afară?

Varujan Vosganian: O parte a presei spune ecxact ce trebuie să spună ca să-i denigreze pe liderii ALDE: Eu am trecut pirn aşa ceva, când mi s-a pus o idioţenie: impozitarea coteţelor. Există o anumită tentaţie de a prelua ştiri şi de a le da o altă conotaţie. Nu se reduce personalul, să fie clar! Nu am făcut un scop din a da oameni afară. Este o minciună că Tăriceanu şi Chiţoiu au vorbit despre asta. Chiţoiu a vorbit despre eficienţa personalului bugetar. Mi se pare normal să spui: numărul de personal de care avem nevoie este aceasta. Hai să nu-l depăşim! Care-i problema?

În urmă cu două săptămâni, aţi dat acel exemplu cu ouăle.

Eu am spus un lucru evident: veniturile fiscale ale statului sunt foarte mici: 25%, în condiţiile în care unele state au 45%. Ba chiar şi Bulgaria are 31%. Eu am fost artizanul celei mai mari reduceri pe profit din România, în 2004. Cât am fost ministru al Economiei, n-am pus şi n-am crescut nicio taxă. Există trei motive pentru colectarea proastă: evaziune fiscală. Doi: optimizarea fiscală. Trei: structura arhaică a unei părţi din economia românească. Dacă faceţi o compraţie între cât lapte se produce şi cât lapte e pe piaţă, între cât grâu se produce şi cât grâu e pe piaţă, se va vedea că o parte importantă a acestei producţii nu e în economia de piaţă. Nu produce salarii, nu produce impozite, iar noi nu avem cum să facem apoi drumuri. Oamenii de la ţară trebuie să aibă un serviciu şi să se specializeze. Unii să crească porci, alţii să se ocupe de dulceţuri şi tot aşa. Nu-i normal ca eu să văd vaca că paşte pe câmp şi să-mi pun în cafea lapte din Austria. A ajuns laptele mai scump ca apa plată. De exemplu, lâna se aruncă. Nu se foloseşte nici pentru haine, nici pentru izolări termice. Am vorbit cu ministrul Agriculturii să facem un program, ca să nu se mai arunce lâna. Dacă am fi convertit cooperativele în societăţi pe acţiuni şi nu le distrugeam, am fi reuşit să păstrăm şi o parte din patrimoniu şi am fi evitat o anumită fărâmiţare.Trebuie un efort de gândire, nu băşcălie. Băşcălie e ca ţuica. Dacă nu pui ceva lângă ea, nu e bună. Postarea mea a fost citită de unii lenţi în gândire şi de unii care au înţeles, dar sunt ticăloşi. Săptămâna viitoare o să public pe cei care au câştigat festivalul de umor. Pe Facebook, pe internet, unii s-au întrecut în a face glume. Iar eu o să desemenz câştigătorii celor trei categorii: banc, caricatură şi video. Dincolo de glumă, rar găseşti un popor care să aibă această voluptate de a-şi distruge elitele.

PSD anunţase o taxă de solidaritate.

Nu sunt de acord cu taxa de solidaritate, pentru că unii care au salarii mai mari ar trebui să dea către cei care au salarii mai mici. Nu salariul e diferit, ci muncă e diferită. Impozitul pe salariu va fi de 10%, nu 16%, cât e acum. Cât despre mutarea contribuţiilro sociale de la angajat la angajator nu va reduce salariile.

De ce miniştrii cu firme nu au optat pentru split TVA?

Au fost nişte asimetrii, diferenţe de ritm în tre PSD şi ALDE. Sper că le-au rezolvat, pentru că de o lună avem întâlniri săptămânale cu premierul.