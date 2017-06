Siegfried Mureşan, la CNN: Avem nevoie ca Guvernul Marii Britanii să poată obţine o majoritate în Parlament pentru ratificarea acordului privind BREXIT-ul

„Avem nevoie ca Guvernul Marii Britanii să fie pregătit să se angajeze la doi ani de negocieri şi să poată obţine o majoritate în Parlament pentru ratificarea acordului privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Atât timp cât noul guvern nu are o majoritate proprie în noul Parlament, noi nu suntem siguri dacă ceea ce vorbim pe 19 iunie, la începerea negocerilor privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE), va fi valabil pe tot parcursul celor 2 ani de negociere”, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureşan în cadrul intervenţie avute la CNN.

Totodată, europarlamentarul a tras şi un semnal de alarmă cu privire la scenariul în care, din cauza lipsei unei majorităţii parlamentare pe care guvernul englez să se bazeze, nu se va ajunge la un acord între Marea Britanie şi Uniunea Europeană privind Brexitul. În acest caz, nu doar Regatul Unit va avea de suferit, ci şi celelalte 27 de state membre ale blocului european, de vreme ce există numeroase puncte care ne leagă de Marea Britanie.

„Este în interesul ambelor tabere ca cei doi ani de negociere să se încheie cu un acord, deoarece sunt foarte multe lucruri care ne leagă în materie de politici, de economie, de securitate. Ieşirea Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 fără un acord va fi un lucru negativ pentru Marea Britanie, dar ne va afecta şi pe noi, celelalte 27 de state membre rămase în UE, suntem conştienţi de acest lucru”, a sublinat deputatul european.

Siegfried Mureşan a subliniat şi faptul că Uniunea Europeană este pregătită pentru începerea negocierilor cu Marea Britanie, negocieri care însă vor fi foarte complicate, „deoarece avem 45 de ani de integrarea pe care trebuie să-i inversăm în doi ani”.

„Noi avem mandatul pentru negociere, avem liniile directoare, avem echipa de negociere şi suntem pregătiţi să începem negocierile în data de 19 iunie. Ştim când trebuie să încheiem negocierile, aşa că primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a evita un Brexit dezordonat este să începem aceste negocieri. Noi nu am vrut Brexit, nu am cerut un referendum, nu l-am organizat, nu l-am pierdut, nu am cerut alegeri anticipate, dar ne aflăm în această situaţie, aşa că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să începem negocierile care vor fi foarte complicate, deoarece avem 45 de ani de integrare europeană pe care trebuie să-i inversăm în doar 2 ani de negociere”, a declarat europarlamentarul PPE la finalul intervenţiei sale.

La alegerile legislative anticipate organizate joi, 8 iunie, Partidul Conservator din Marea Britanie, condus de premierul Theresa May, a pierdut majoritatea parlamentară pe care se baza înaintea alegerilor, conservatorii fiind nevoiţi să realizeze o coaliţie pentru formarea noului guvern. Acest aspect vine cu doar zece zile înainte de începerea negocierilor pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, slăbind poziţia Regatului Unit la viitoarele negocieri.