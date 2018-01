Prin ce s-a remarcat ministrul propus de PSD la Ape: „Cuplurile de homosexuali care merg de mână pe stradă îmi încalcă libertatea“. E subinginer şi fost liberal

„Vreau să o spun foarte clar: atâta timp cât modul în care se comportă un cetăţean nu-mi lezează libertatea mea, are dreptul să facă ce doreşte dumnealui. Dar, în momentul în care îmi lezează mie libertatea, atunci avem o problemă. Vreau să vă spun foarte tranşant: vor să aibă dreptul să facă înfieri, să meargă de mână pe stradă“, a spus Deneş, potrivit bistriteanul.ro, în primăvara anului trecut.

Senatorul PSD "nu are nicio problemă" cu persoanele de acelaşi sex care „se manifestă în locuinţă, în intimitate“, însă nu este de acord ca ele să se ţină de mână pe stradă. „Modul în care doresc să externalizeze acest comportament, care eu consider că îmi încalcă libertatea mea de a merge pe stradă cu copilul meu personal sau cu nepotul şi să mă întrebe copilul «care e familia care este normală?», cea pe care o vede acasă şi în care l-am crescut sau cea pe care o vede pe stradă?", a mai spus Deneş.

Din Spermezeu la minister

Ioan Deneş este de profesie subinginer mecanic. Între 1988-1992, a urmat cursurile Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, specializarea „Tehnologia Construcţiilor de maşini“. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Senatului, Deneş a lucrat ca electrician la căile ferate din Cluj, a fost profesor la un centru de plasament din localitatea Beclean şi director comercial la SC Profing SRL. Apoi a intrat în politică şi a fost ales consilier local, consilier judeţean, iar din 2012 este senator de Bistriţa. Ioan Deneş este născut în localitatea Spermezeu.

Senatorul PSD Ioan Deneş va fi noul ministru al Apelor şi Pădurilor. Deneş este parlamentar de Bistriţa, organizaţie din care face parte şi Doina Pană, ministrul demisionar.

Fost liberal

În februarie 2014, după ruperea USL, Ioan Deneş a trecut de la PNL la PSD, pe motiv că a fost ales de cetăţeni pentru a-i reprezinta la putere „După aproape 13 ani de activitate în PNL, astăzi a trebuit să iau una dintre cele mai grele decizii ca om politic şi ca senator al acestui judeţ, senator care am ajuns în Parlament în urma existenţei USL, din care PNL, cu regret o spun, a hotărât să se retragă. Înainte de a fi validat pe listele USL, eu am avut o susţinere importantă din partea a 19 primari din Colegiul 2 Senat, dintre care 17 sunt PSD. (...). În Delegaţia Permanentă a PNL, eu m-am abţinut când s-a votat retragerea PNL de la guvernare după ce m-am consultat cu aceşti primari care reprezintă cetăţenii în comunele unde au fost aleşi. Drept urmare, am decis ca de azi să-mi dau demisia din PNL şi să continui să reprezint Colegiul 2 Senat în calitate de membru PSD”, îşi explica Deneş trecerea de la liberali la social-democraţi.