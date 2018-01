Pentru că PSD este locul unde zac în devălmăşie osemintele tuturor cadavrelor odioase care timp de 25 de ani au pus bazele degradării României contemporane, anul 2018 va marca ieşirea la suprafaţă a tuturor zombi-ilor puterii Dragnea-Tăriceanu. Aşa cum remarca însuşi marele lider al PSD, există o mare asemănare între trăsăturile partidului pe care îl ocârmuieşte şi imaginea din „Piraţii din Caraibe”, unde morţii vii bântuie imaginaţia şi lumea oamenilor normali.

Vom asista în 2018 la o ieşire din raclă a tuturor monştrilor acestui partid al stafiilor ideologice, care seamănă astăzi tot mai mult cu o cutie a cadavrelor ideilor politice.

Prin urmare devine evident cum 2018 va marca victoria totală a PSD asupra Justiţiei şi impunerea restauraţiei complete în zona legilor penale, proces menit să dezincrimineze activităţile politicienilor în zona intereselor economice. Momentul culminant al acestei preluări a puterii asupra componentei judecătoreşti a statului va fi reprezentat de debarcarea Laurei Codruţa Kovesi. Desigur, abia atunci Mazăre de Madagascar se va întoarce pe un jet-ski alb pe ţărmurile patriei spoliate.



În 2018 va continua lupta inegală dintre PSD şi opoziţia debilă din România, incapabilă să ofere o alternativă reală la proiectul restauraţiei pesediste. Preşedintele Iohannis va rămâne izolat în turnul său de fildeş, iar puterea străzii va fi în continuare ignorată de către pachidermul suprem care este partidul de guvernământ. Vom asista la marşuri, manifestaţii şi proteste întâmpinate de aceeaşi ureche şută a Marelui Partid al Şobolanilor Surzi şi Orbi.



Un alt eveniment care va reverbera negativ va fi organizarea referendumului pentru familia tradiţională. Votat favorabil de către o majoritate covârşitoare, cu cel puţin 90 la sută „pentru”, acest efort plebiscitar va marca punctul de turnură în transformarea societăţii româneşti într-o formă de tradiţionalism ortodoxist, cu accente autoritariste de tip putinian.



În 2018 se vor accentua tonurile naţionaliste, anti-multinaţionale şi izolaţioniste ale PSD. Strigoiul strigătului „nu ne vindem ţara” îşi va amplifica manifestările şi vom asista la transformarea tot mai agresivă a discursului public împotriva străinilor, împotriva globalizării şi împotriva pericolului şoroşist.



De aceea va continua exodul cel mai bine pregătiţi cetăţeni ai României, zecile de mii de medici, ingineri şi specialişti dezamăgiţi de întoarcerea ţării lor în bezna anilor 90 se vor grăbi să plece din republica întoarsă cu fundul în sus de către incompetenta guvernare. Sistemul medical va continua să se degradeze, iar serviciile publice vor continua să fie de proastă calitate.



Nici în 2018 nu vom avea tronsoane de autostradă reale, nu vor fi depăşite nici în acest an recordurile negative din 2017, când nu am fost în stare să realizăm mai nimic în zona infrastructurii rutiere. Drumurile vor fi la fel de proaste şi transporturile din România vor fi tot aşa de precare.



Nu ne aşteaptă nimic bun nici în zona educaţiei, învăţământul superior din România va rămâne în urmă, subfinanţarea şi incapacitatea de a oferi o viziune pentru viitorul inteligenţei în această ţară fiind în continuare jaloanele negative ale incompetenţei ministerelor. Copiii noştri vor fi în continuare cei mai agramaţi şi mai puţin capabili să înţeleagă ceea ce învaţă, iar cadrele didactice vor continua să fie una dintre cele mai defavorizate componente ale infrastructurii statului român.



2018 va fi un an sumbru, în care vom asista la eşecul statului român ca nişte martori neputincioşi, orbiţi de festivităţile jalnice ale Centenarului Marii Uniri. În spatele paradelor şi a focurilor de artificii va sta aceeaşi realitate dezolantă a dezbinării noastre de-a lungul faliilor sărăciei, ignoranţei şi incompetenţei.

Vom fi în continuare „campionii” Europei la subdezvoltare şi vom rămâne victimele lipsei de bun simţ.

2018 va aduce peste tot victoria stafiilor trecutului nostru naţionalist şi autarhic, va face loc tuturor nălucirilor nepricepuţilor care s-au făcut stăpâni pe această ţară. Ectoplasemele lor greţoase se vor întrupa în toate instituţiile publice şi vor face din România o fantasmă translucidă a prostiei generalizate.