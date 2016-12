Iohannis amână desemnarea premierului: Va avea loc după Crăciun. Dragnea: Fiecare cu ritmul lui. Vrem să avem Guvern până la 31 decembrie

UPDATE Călin Popescu Tăriceanu: Nu putem să lungim această perioadă de aşteptare care nu este una normală. Suntem într-o situaţie anormală, cu un guvern care este practic cu puteri limitate şi sigur că trebuie să depunem eforturile ca lucrurile să reintre în normal, adică pe baza alegerilor, pe baza votului dat de cetăţeni, noul Parlament să se constituie, să se alcătuiască şi guvernul să pornească la treabă

UPDATE Raluca Turcan, preşedinte interimar PNL: ”Este dreptul constituţional al preşedintelui de a aface o analiză amănunţită asupra persoanei pe care o va desemna prim-ministru. Probabil dacă propunerea PSD ar fi fost o persoană cu un profil public mai conturat, decizia ar fi fost mai uşor de luat”.

UPDATE Liviu Dragnea, liderul PSD: Îmi pare rău că nu a fost astăzi anunţul. Fiecare cu ritmul lui.

Liviu Dragnea, liderul PSD, susţine că îi pare rău că preşedintele Klaus Iohannis a amânat desemnarea premierului, „fiecare cu ritmul lui“, şi că Parlamentul era pregătit pentru audierea miniştrilor şi pentru votarea Guvernului.

„Am luat notă de anunţul preşedintelui cu privire la posibila desemnre a premierului după Crăciun. Noi am făcut toate demersurile necesare la Parlament pentru a putea audia miniştri şi pentru a putea avea Guvern până la sfârşitul acestui an. Îmi pare rău că nu a fost anunţul astăzi. Fiecare cu ritmul lui. Vreau să avertizez însă Guvernul că mai are dreptul doar la măsuri privind treburi curente şi să nu mai fie atâta agitaţie, înţeleg că se fac numiri prin ministere, astăzi se cară mobila. Am aflat de la televizor ca şi dumneavoastră. Probabil vrea să discute mai multe cu doamna Sevil Shhaideh. Pe noi ne interesa să fie instalat acest Guvern în acest an, noi eram pregătiţi ca mâine, poimâine să votăm Guvernul în Parlament. Vrem să avem Guvern instalat în România până la 31 decembrie şi să avem buget până la 15 ianuarie, să nu avem un an incomplet în ceea ce priveţte măsurile fiscale“, a declarat Liviu Dragnea, imediat după anunţul preşedintelui că va amâna desemnarea premierului.

„Am oarecare emoţii pentru că nu s-a precizat exact când după Crăciun. Eu am ascultat cu atenţie ce a spus preşedintele. A spus clar ca este vorba de constituirea unei majorităţi largi, nu ar avea sens să vină cu o propunere care să fie votată de o minoritate. Vrea să aibă mai multe discuţi cu doamna Shhaideh. Este unica varianta, cum să avem o variantă de rezervă?“, a mai spus Dragnea.

Discuţiile cu ALDE vor fi amânate până după Crăciun, a mai spus liderul PSD. Întrebat dacă ia în calcul suspendarea preşedintelui, Dragnea a spus că nu ia în discuţie acest lucru până când şeful statului nu ia o decizie.

UPDATE Victor Ponta: Aşa iresponsabilitate nu am văzut nici la Băsescu! Fostul premier Victor Ponta a scris pe Facebook că decizia preşedintele Klaus Iohannis de a amâna desemnarea primului-ministru este „cea mai proastă din cele posibile şi afectează viaţa fiecărui cetăţean român“. „Domnul Iohannis joacă şah (sau mai corect şeptică, vorba lui Crin) pe spinarea oamenilor din această ţară! Decizia de azi este cea mai proastă din cele posibile şi afectează viaţa fiecărui cetăţean român (nu a PSD, a lui Dragnea sau Ponta)! Angajaţii Complexului Energetic Oltenia pleacă acasă de Crăciun fără salariile cuvenite conform muncii lor pentru ca Guvernul Cioloş nu a avut timp să aprobe Bugetul CEO - iar guvernul Sevil Shhaideh nu poate fi investit ca nu are chef Dl Iohannis! Aşa iresponsabilitate nu am văzut nici la Băsescu!“, a scris Ponta, pe Facebook.

UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis, după consultări: Ultima rundă de negocieri pentru desemnarea premierului. Înainte de a face câteva precizări cu acest subiect, vreau să mă refer la semnificaţia acestei zile. În urmă cu 27 de ani, revolta împotriova unui regim represiv a scos oameni în stradă, gata să-şi dea viaţa pentru libertate. Să ne amintim cu recunoştinţă de martiri. Consultările s-au încheiat după două zile. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri: PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP, pe domnul Tomac. Între timp, s-a constituit o coaliţie majoritară formată de PSD, ALDE şi UDMR. În consecinţă, în zilele următoare voi avea disucţii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun. În acest context, vreau să vă spun tuturor Sărbători Fericite!

UPDATE Varujan Pambuccian, liderul minorităţilor naţionale: Vom avea în seara asta un nou prim-ministru pe care îl aşteptăm la grup să discutăm. Noi am mai lucrat cu dânsa, este un om extrem de muncitor, serios, nu am auzit pe nimeni plângându-se că nu se ţine de cuvânt. Votul nostru va fi pentru, dar nu va influenţa alegerea prim-ministrului.

UPDATE Preşedintele PMP Traian Băsescu, după consultările de la Cotroceni, care au durat aproximativ zece minute: A avut loc scurta consultare cu preşdintele Klaus Iohannis. Trebuia făcută pentru că este în sistemul constituţional, chiar dacă propunerea făcută de PSD -ALDE a făcut inutile consultările de astăzi. Nu sunt inutile. Cel propus de noi este domnul Eugen Tomac. Eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tânăr. Venim cu oameni noi în politică. Sevil Shhaideh are o reputaţie excepţională în comunitate, dar are experienţă politică zero. Riscul să fie o doar o faţadă pentru domnul Dragnea este major. Este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc. Domnul preşedinte Iohannis nu este în cea mai fericită situaţie în care se poate afla un şef de stat. Mi se pare inadmisibil ca Opoziţia să vină şi să spună că nu avem propunere.

UPDATE Eugen Tomac preşedintele executiv al PMP: În cazul în care voi fi desemnat, vom încerca să stabilim şi un dialog cu celelalte partide. Ne-am făcut datoria de partid de opoziţie.

De la ora 12.00, preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni la consultură cu reprezentanţii PMP, iar de la ora 13.00 cu reprezentanţii Grupului Minorităţilor. Ulterior, acesta cel mai probabil va ieşi să spună dacă e de acord cu propunerea de premier a PD şi ALDE, singurii care au Sînaintat un numele pentru Palatul Victoria.

Sevil Shhaideh a fost propusă premier de PSD şi ALDE. „O condamnare nedreaptă şi o lege neconstituţională nu mi-au permis să cer funcţia de premier, deocamdată“, a început Liviu Dragnea discursul de la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis. Fraza, cu accent pe „deocamdată“, rezumă cu exactitate modul în care Liviu Dragnea a ajuns să o propună pe Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. În condiţiile în care Legea de funcţionare a Guvernului interzice unuei persoane condamnate penal - aşa cum este Liviu Dragnea - să ajungă ministru sau premier, liderul PSD a găsit soluţia de compromis: o persoană fidelă, care să-i lase locul în fruntea Guvernului imediat ce interdicţia va fi ridicată. Iar traducerea politică a cuvântului „deocamdată“ ascunde un plan gândit minuţios de PSD.

Premierul strict secret

Liviu Dragnea a fost singurul om care a ştiut pe cine va propune premier. Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin, aliaţii lui Dragnea în Parlament, au aflat de Sevil Shhaideh abia când au ajuns la Cotroceni, unde l-au însoţit pe Liviu Dragnea la consultările cu Iohannis. Nici măcar propriul partid nu a ştiut cine este premierul propus. Înainte de consultări, Dragnea i-a convocat pe social-democraţi pentru a le cere mandat în alb, astfel încât a anunţat direct la Cotroceni numele premierului. „Ne-a spus să mergem pe mâna lui, pentru că premierul propus va respecta interesele partidului“, au relatat surse din PSD pentru „Adevărul“.

Cum joacă Iohannis?

Surse participante la consultările dintre Klaus Iohannis şi delegaţia PSD- ALDE au declarat pentru „Adevărul“ că şeful statului i-a spus lui Liviu Dragnea că „Sevil Shhaideh, la prima vedere, pare o propunere decentă“. Iohannis nu are prea multe variante la dispoziţie. Poate propune un alt premier, dar cu siguranţă va fi trântit de „binomul“ PSD-ALDE. Dacă va continua să se opună PSD, Iohannis ar putea forţa şi o a doua propunere, care, la fel, va pica în Parlament. Iar dacă va dizolva Parlamentul şi va declanşa alegeri anticipate, Iohannis ar ajuta indirect tot PSD, care, pe fondul victoriei clare din 11 decembrie, ar putea obţine singur majoritate absolută.