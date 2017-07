Ponta: Preşedintele ANAF nu este un profesionist  în domeniu. Criteriul de selecţie a fost cunoaşterea lui Dragnea şi "bunăvoinţa" faţă de TELDRUM

Redăm integral postarea lui Victor Ponta:

"Puterea absoluta exercitata discretionar are un pret! Pe care il plateste Liviu Dragnea , Guvernul si PSD ( care accepta in tacere aceasta dictatura absoluta ) si Romania ( care nu are nicio vina )!

Am spus ca Romania nu poate fi condusa ca si Consiliul Judetean Teleorman pentru ca lucrurile vor nerge din rau in mai rau - si am dreptate / nu cred ca Liviu Dragnea a trimis ANAF ul la cei de la "Rise Project" - dar el este totusi principalul vinovat si responsabil ! Iata de ce :

1. Presedintele ANAF nu este un profesionist cunoscut in domeniu, nici un om politic din PSD sau ALDE ( criteriul de selectie a fost cunoasterea lui Liviu Dragnea si "bunavointa" fata de TELDRUM) / nu a fost pus in functie nici de Premierul Grindeanu , nici de Ministrul de Finante , nici de ALDE sau de catre o filiala PSD ci direct de catre LIviu Dragnea ! Cand Mihai Tudose a vrut sa il schimbe din functie pentru dezastrul de la colectare s-a opus chiar Liviu Dragnea.

2. Ministrul de Interne - cel care a primit control total asupra DGIPI ( fostul "doi si un sfert") si care este implicat acum in acest scandal nu este nici un profesionist in domeniu nici un om de partid / s-a calificat pentru functie doar prin faptul ca e din Teleorman si a lucrat credincios cu Liviu Dragnea! Inainte sa stim ca Mihai Tudose va fi nominalizat ca Premier stiam toti ca Doamna Ministru de Interne ramane in funcie pentru ca asa vrea Liviu Dragnea!

3. Cand toti comunicatorii si reprezentantii PSD merg sa vorbeasca in public despre pensii, salarii etc sunt intrebati de proprietatile din Brazilia, vizitele facute acolo , fonduri de vanatoare si pescuit , firme de asfaltare, etc ! La aceste chestiuni private trebuie sa raspunda persoana Liviu Dragnea si nu reprezentantii PSD!

Cand un singur om are puterea si cand o exercita doar in interesul sau personal - sa ne asteptam la tot mai rau!", a scris Ponta pe Facebook.

Rise Project a publicat un raport atribuit Direcţiei Generale de Protecţie Internă, intitulat "Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman", care descrie o "reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie în judeţ”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale. În acest document, Dragnea este prezentat drept "deţinătorul majoritar al acţiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”.